El viernes 30 de octubre tendrá lugar el Día de Nevada, celebrado cada año el último viernes del mes.

En Estados Unidos existen feriados federales que se celebran en todo el país, así como feriados estatales y locales que se conmemoran únicamente en determinadas regiones.

El viernes 30 de octubre de 2026 será feriado estatal en Nevada, por lo que las oficinas gubernamentales, las instituciones educativas, algunas entidades bancarias y numerosos comercios podrían permanecer cerrados . Sin embargo, los servicios de emergencia continuarán funcionando.

¿Qué se celebra el último viernes de octubre en Nevada?

Todos los años, el último viernes de octubre se celebra el Día de Nevada para conmemorar el legado fronterizo de Nevada y su ingreso a la Unión como el estado número 36 el 31 de octubre 1864.

Esta decisión fue tomada el 3 de noviembre de 1998, cuando los votantes de Nevada comunicaron a la legislatura de 1999 su deseo de celebrar el Día de Nevada el último viernes de octubre a partir del año 2000 y la legislatura accedió a la petición.

¿Quiénes podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días?

El viernes 30 de octubre será un feriado estatal en Nevada por lo que determinados trabajadores y estudiantes podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días hasta el domingo 1 de noviembre.

De acuerdo con la legislación estatal NRS 236.015, deberán permanecer cerradas las siguientes instituciones:

Oficinas gubernamentales estatales, municipales y de los condados.

Tribunales estatales.

Escuelas públicas.

Instituciones pertenecientes al Sistema de Educación Superior de Nevada.

Algunos bancos o negocios del sector privado también podrían sumarse al feriado.

El viernes 30 de octubre será un feriado estatal en Nevada por lo que determinados trabajadores y estudiantes podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días hasta el domingo 1 de noviembre. Magnific

¿Qué actividades se llevarán a cabo como parte de la conmemoración?

La ciudad de Carson City, que es la capital de Nevada, organiza distintas actividades culturales, históricas y recreativas entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre 2026.

Según el calendario publicado por la organización Nevada Day, entre las principales propuestas se encuentran:

Viernes 30 de octubre: recorrido histórico a pie por el sector este de Carson City, desde las 10 a.m, y actividades de Halloween en el centro.

Sábado 31 de octubre: lanzamiento de globos aerostáticos desde las 8 a.m, sujeto a las condiciones meteorológicas.

Sábado 31 de octubre: desfile tradicional del Día de Nevada, desde las 10 a.m, con carrozas, bandas musicales, grupos ecuestres y organizaciones comunitarias.

Sábado 31 de octubre: concurso de perforación de roca a las 10:30 a.m, en homenaje a la tradición minera del estado.

Sábado 31 de octubre: concurso de barbas a las 2 p.m y visitas guiadas a edificios históricos.

Domingo 1 de noviembre: actividades de cierre y paseos en tren histórico en el Museo Estatal del Ferrocarril de Nevada.

El desfile de este año tendrá como temática Calabazas, pioneros y cuentos extraordinarios.