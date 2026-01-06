El Gobierno de los Estados Unidos mantienen normas muy estrictas respecto al estado en el que los viajeros deben presentar sus pasaportes. Las autoridades migratorias confirmaron que no se permite el ingreso al país a personas que presenten un pasaporte vencido, incluso si cuentan con una visa vigente.

La aclaración cobra relevancia en un contexto de alto movimiento migratorio y turístico, donde numerosos viajeros creen que la validez de la visa es suficiente para ingresar. Sin embargo, la normativa establece que ambos documentos deben estar en regla al momento de llegar al país.

Confirmado: Estados Unidos prohíbe el ingreso a las personas que tienen el pasaporte en esta condición

El pasaporte es el documento principal de identificación internacional y debe encontrarse vigente durante el viaje. Si el pasaporte está vencido, pierde validez legal para el ingreso a Estados Unidos, sin importar que la visa estampada aún no haya expirado.

Las autoridades migratorias remarcan que la visa no funciona de manera independiente. Se trata de una autorización que debe estar acompañada obligatoriamente por un pasaporte válido, ya que ambos documentos se complementan y se verifican de forma conjunta.

Quienes cuentan con una visa en un pasaporte vencido no podrán ingresar a Estados Unidos. Fuente: Archivo.

En los controles fronterizos, los agentes revisan primero la vigencia del pasaporte. Si detectan que está vencido, el ingreso puede ser denegado de manera inmediata, aun cuando la visa figure como válida en el sistema.

¿Qué ocurre si mi visa está en un pasaporte vencido?

Para poder ingresar a Estados Unidos, los viajeros deben contar con un pasaporte vigente y con la visa correspondiente también vigente. No es suficiente presentar solo uno de los dos documentos en regla.

En algunos casos, las personas tienen una visa válida en un pasaporte vencido y un pasaporte nuevo sin visa. En esas situaciones, deben presentar ambos pasaportes juntos para que la visa sea considerada válida durante el ingreso.

¿Puedo intentar ingresar a Estados Unidos con un pasaporte vencido?

Intentar ingresar a Estados Unidos con un pasaporte vencido puede derivar en la negación del ingreso y en la obligación de regresar al país de origen. Esta situación también puede generar antecedentes migratorios que compliquen futuros viajes.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan revisar con anticipación la vigencia del pasaporte y renovarlo antes de viajar. Contar con ambos documentos actualizados es una condición indispensable para evitar inconvenientes al momento de ingresar al país.