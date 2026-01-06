Tener un pasaporte vigente en Estados Unidos es una obligación para todos los pasajeros que tienen viajes pendientes. Cada año, el Departamento de Estado suspende o invalida aquellos que están dañados, alterados o con información desactualizada, lo que impide que los ciudadanos aborden su avión.

Es por esta razón que todas las personas tienen la obligación de mantenerse atentas a las fechas de vencimiento y los protocolos que refieren al documento.

Restricciones del Gobierno impiden la renovación del pasaporte estadounidense para ciertos grupos

La renovación del pasaporte es un trámite de gran relevancia en Estados Unidos; sin embargo, no todas las personas están autorizadas para iniciar este proceso, conforme a lo indicado por el Departamento de Estado.

Las autoridades han establecido que esta normativa de seguridad obliga a muchas personas a solicitar un pasaporte desde el inicio.

Los ciudadanos y extranjeros naturalizados que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones no podrán renovar su pasaporte:

Pasaportes emitidos antes de cumplir 16 años .

Pasaportes con más de 15 años de antigüedad .

Pasaportes dañados , perdidos o robados .

Pasaportes emitidos bajo un nombre anterior sin documento legal que pruebe el cambio.

Plazos para la renovación de un pasaporte vencido

Según las indicaciones, un pasaporte vencido puede ser renovado únicamente si fue emitido en los últimos 15 años.

Asimismo, es fundamental que cada ciudadano investigue sobre la jurisdicción consular para determinar el plazo disponible para la renovación. Una vez transcurrido dicho tiempo, la persona deberá iniciar el trámite desde el principio.

