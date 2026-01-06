Mantener en vigencia el pasaporte americano es esencial para ciudadanos y extranjeros naturalizados que deseen viajar al exterior como estadounidenses, pues será solicitado en los diferentes controles para poder habilitar el traslado.

En ese sentido, es esencial considerar que este documento vence cada 10 años y que la renovación tan sólo puede realizarse dentro de un período específico. Si este trámite no se efectúa a tiempo, el Departamento de Estado prohibirá la actualización y el reemplazo tendrá que gestionarse como si se solicitara un nuevo pasaporte.

Estados Unidos prohibirá rotundamente la renovación del pasaporte a ciudadanos y extranjeros que no hicieron este trámite a tiempo

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, todos los pasaportes emitidos hace más de 15 años dejan de ser elegibles para el trámite de renovación.

En ese sentido, todos los ejemplares emitidos antes de 2011 ya no pueden ser actualizados de esta manera, pues terminó el período permitido para realizar el trámite. En estos casos será necesario entonces reemplazar el documento por uno nuevo y efectuar la gestión como si nunca se hubiera tramitado en primer lugar.

El pasaporte estadounidense no puede renovarse si se tramitó hace más de 15 años. Fuente: archivo.

Otros pasaportes que no pueden ser renovados

Los ejemplares que se encuentren en alguna de las siguientes categorías también tendrán que actualizarse desde cero

Perdidos, robados o dañados

Emitidos antes de los 16 años

Cuyo nombre no coincide con el nombre actual cuando no existe documentación para acreditar el cambio

Cómo se actualiza este pasaporte si no puedo renovarlo

Cuando la renovación no pueda realizarse, el trámite para actualizar desde cero es el siguiente

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Toda la documentación debe entregarse a un centro autorizado de aceptación de pasaportes.