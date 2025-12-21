En Estados Unidos, se encuentra en funcionamiento un mecanismo federal que tiene la capacidad de interrumpir trámites esenciales, afectando tanto a ciudadanos como a extranjeros naturalizados sin previo aviso. Este procedimiento automático, respaldado por diversas agencias, puede bloquear viajes internacionales y frenar solicitudes nuevas.

El Gobierno mantiene una lista específica y si una persona se encuentra en ella, su pasaporte puede ser rechazado o revocado. El recordatorio emitido por el Departamento de Estado ha vuelto a centrar la atención en este proceso, que opera bajo criterios rigurosos y aplica consecuencias inmediatas.

¿Quiénes son los afectados por la prohibición del pasaporte?

La denegación o revocación se activa cuando una persona solicita un pasaporte o utiliza un servicio como renovar, actualizar datos o reemplazar un documento dañado. Una vez que se certifica la deuda, el Departamento de Estado tiene la facultad de bloquear el trámite y notifica al afectado con instrucciones pertinentes.

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, el pasaporte no puede ser renovado cuando está dañado y su deterioro no se debe al uso natural. Foto: Archivo.

La prohibición se aplica a cualquier individuo que acumule USD 2.500 o más en deudas vencidas de manutención infantil. Las agencias estatales informan estos casos a la Oficina de Servicios de Manutención Infantil del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que posteriormente remite los nombres al Departamento de Estado para ejecutar la restricción.

Indicadores de que alguien podría estar en la lista

Recibir una notificación previa con el monto adeudado.

No haber apelado la determinación estatal.

Intentar obtener un pasaporte y recibir un rechazo inmediato.

Pasos para recuperar o solicitar un pasaporte bloqueado

Para liberar el pasaporte, es imperativo que la persona pague su deuda ante la agencia estatal correspondiente. Cada estado establece sus propias normativas: algunos permiten planes de pago, mientras que otros requieren la cancelación total o parcial del monto adeudado. Solo el estado correspondiente tiene la autoridad para solicitar que se retire el nombre de la lista.

Una vez que la deuda ha sido saldada, el estado informará sobre la liberación y el registro se actualizará en un plazo estimado de 2 a 3 semanas. En caso de que la solicitud ya estuviera presentada, el Departamento de Estado mantendrá el pasaporte retenido por un período de 90 días. Tras la liberación, el pasaporte será enviado en un plazo de 2 a 10 días hábiles; si este plazo expira, será necesario presentar una nueva solicitud.

Guía detallada para la recuperación del pasaporte