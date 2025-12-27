Estados Unidos impide automáticamente actualizar el pasaporte a ciudadanos y extranjeros naturalizados que tengan estos nombres cuando no pueden acreditar legalmente un cambio de identidad . El bloqueo se aplica incluso si el documento está vigente y el trámite se inicia online o por correo.

La restricción afecta a quienes usan un nombre distinto al que figura en su pasaporte, pero no cuentan con papeles oficiales que lo respalden. En esos casos, el sistema rechaza la actualización sin permitir avanzar.

¿Quiénes no pueden actualizar el pasaporte?

Estados Unidos impide automáticamente actualizar el pasaporte a personas que cambiaron su nombre por uso habitual, motivos personales o profesionales. El problema surge cuando ese cambio nunca fue formalizado ante una autoridad.

Si el nombre actual no coincide con el del pasaporte y no hay documentación legal, la renovación queda bloqueada. Esto aplica tanto para ciudadanos estadounidenses como para extranjeros naturalizados, cualquier titular de un pasaporte americano.

¿Qué hacer si el nombre no coincide con el pasaporte?

Para actualizar el pasaporte, el gobierno exige un documento oficial que pruebe el cambio de nombre. Sin ese respaldo, no se puede renovar ni por correo ni de forma online.

Los documentos aceptados son:

Certificado de matrimonio.

Sentencia de divorcio.

Orden judicial de cambio de nombre.

Documento oficial equivalente emitido por una autoridad competente.

Si no se cuenta con estos papeles, será necesario regularizar el nombre antes de iniciar el trámite.