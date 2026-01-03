Viajar al exterior desde Estados Unidos requiere contar con un pasaporte válido y en regla, pero no todas las personas pueden renovarlo de forma automática. Las autoridades confirmaron que la edad al momento de emisión del documento puede bloquear directamente el trámite de actualización, obligando a iniciar uno nuevo.

La restricción aplica tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros naturalizados y afecta a quienes gestionaron su pasaporte siendo menores de edad, un detalle que suele pasar desapercibido y puede generar problemas al planificar un viaje internacional.

¿Quiénes no pueden renovar el pasaporte en Estados Unidos por su edad?

Estados Unidos impide automáticamente la renovación de los pasaportes que fueron emitidos antes de los 16 años. Cuando ese documento vence, el sistema no permite actualizarlo y exige realizar el trámite completo desde cero.

La medida alcanza a menores de 16 años y también a jóvenes de hasta 20 años y 11 meses que aún conservan un pasaporte infantil vigente o vencido. En todos esos casos, la renovación queda descartada.

¿Qué hay que hacer si no se puede renovar el pasaporte?

Cuando la renovación no está habilitada, la única opción es solicitar un pasaporte nuevo de manera presencial. Los pasaportes para menores tienen una validez de cinco años y no admiten prórroga ni renovación.

Para iniciar el trámite, es obligatorio completar el formulario DS-11, presentar prueba de ciudadanía, una identificación oficial con foto, la fotografía de pasaporte correspondiente y abonar la tarifa vigente en un centro autorizado de aceptación de pasaportes.