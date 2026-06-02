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Durante el verano 2026, California mantendrá la continuidad de su programa SUN Bucks, que tiene como objetivo brindar ayuda financiera a familias con niños en edad escolar mediante beneficios alimentarios cargados en tarjetas EBT.

En ese sentido, quienes reciban este dinero tendrán que contemplar un punto clave: por normativa estricta estos fondos deben ser usados dentro de un período específico. Caso contrario, serán bloqueados y no podrán aprovecharse.

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Cuánto dinero recibirán en sus cuentas quienes participen del programa

La iniciativa otorgará un total de 120 dólares por niño elegible, que se distribuirán en tres pagos -correspondientes a junio, julio y agosto- de 40 dólares cada uno.

Los beneficios deben utilizarse siempre dentro del período contemplado o perderán total validez.
Los beneficios deben utilizarse siempre dentro del período contemplado o perderán total validez.Imagen ilustrativa ChatGPT

Cuánto tiempo hay para utilizar este dinero

De acuerdo con lo informado por las autoridades californianas, los fondos deben ser utilizados dentro de los 122 días posteriores al momento en el que son depositados.

Es importante considerar que este plazo se aplica desde cero para cada depósito individual.

En caso de que venza y no se haya utilizado el dinero, los fondos quedarán completamente inhabilitados y no podrán utilizarse.

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Quiénes califican para recibir esta ayuda

Según se indicó, la mayoría de los niños con posibilidad de calificar se inscribirán automáticamente si

  • Califican para comidas escolares gratuitas o a precio reducido
  • Reciben beneficios de CalFresh
  • Forman parte del programa CalWORKs
  • Reciben Medi-Cal con ingresos familiares iguales o inferiores al 185% del Nivel Federal de Pobreza
  • Son identificados por sus escuelas como niños en hogares de acogida
  • Se encuentran en situación de falta de vivienda
  • Forman parte de familias migrantes

En el caso de las familias cuyos hijos no aparezcan inscritos de forma automática, el beneficio puede solicitarse mediante la presentación de una solicitud de comidas escolares o una Universal Benefits Application en la escuela del niño antes del 31 de agosto.