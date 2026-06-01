Miles de residentes permanentes en Estados Unidos buscan acelerar el camino hacia la ciudadanía y evitar esperar el plazo tradicional de cinco años. Sin embargo, las autoridades migratorias remarcan que solo ciertos extranjeros pueden acceder a una vía más rápida y deben cumplir condiciones específicas para obtener ese beneficio.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que algunos titulares de Green Card pueden solicitar la ciudadanía antes de cumplir cinco años como residentes permanentes, aunque únicamente si cumplen requisitos especiales vinculados a su situación familiar.

El requisito clave para obtener la ciudadanía antes de los 5 años

La principal excepción a la regla general aplica para extranjeros que:

Están casados con un ciudadano estadounidense

Mantuvieron residencia permanente legal durante al menos tres años

Vivieron en unión matrimonial con ese ciudadano durante al menos 18 meses dentro de los 36.

En esos casos, pueden iniciar el proceso de naturalización después de tres años en lugar de esperar cinco.

Estados Unidos confirmó que algunos extranjeros con Green Card pueden solicitar la ciudadanía antes de cumplir 5 años. (foto: archivo).

La regla general sigue siendo de 5 años

USCIS establece que la mayoría de los residentes permanentes deben:

cinco años Tener Green Card durante al menos

Mantener residencia continua en Estados Unidos

Cumplir requisitos de presencia física y conducta legal

Ese sigue siendo el camino más común hacia la ciudadanía estadounidense.

¿Cómo obtener la ciudadanía americana en 3 años?

Los residentes permanentes que califican para naturalización deben completar:

Formulario N-400 de USCIS

Exámenes de idioma inglés y educación cívica, salvo excepciones específicas

Verificaciones de antecedentes y elegibilidad migratoria

El proceso culmina con el Juramento de Lealtad para convertirse oficialmente en ciudadano estadounidense.