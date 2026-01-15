Desde comienzos de 2026, obtener y conservar la Green Card por matrimonio en Estados Unidos dejó de ser un trámite meramente administrativo para convertirse en un proceso de verificación activa y continua.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) reforzó los controles internos y amplió sus mecanismos de revisión para detectar matrimonios simulados, inconsistencias documentales y situaciones que puedan justificar la revocación del estatus migratorio.

La residencia por matrimonio sigue siendo legal y válida, pero ahora exige más pruebas, más coherencia y más seguimiento en el tiempo.

Qué cambió en la residencia por matrimonio desde 2026

El cambio no está en un nuevo formulario puntual, sino en el modo en que el USCIS audita todo el proceso.

Desde este año la agencia:

convivencia real y sostenida . Profundiza la revisión de la

Cruza datos migratorios, fiscales, civiles y financieros.

Aplica entrevistas adicionales cuando detecta inconsistencias.

Amplía extensiones automáticas solo si el expediente está completo y correcto.

El objetivo es confirmar que el matrimonio responde a una relación auténtica y no a una vía para eludir la ley migratoria.

Cómo funciona hoy la residencia condicional

Cuando el matrimonio tiene menos de dos años al momento de aprobarse:

condicional válida por dos años . Se otorga una Green Card

Para convertirla en permanente, debe presentarse el Formulario I-751 dentro de los 90 días previos al vencimiento.

Si se presenta correctamente, el estatus se extiende de forma automática hasta por 48 meses mientras el USCIS analiza el caso.

No presentar este formulario a tiempo puede derivar en la pérdida automática de la residencia y en la apertura de un proceso migratorio adverso.

Qué pruebas exige ahora el USCIS

El foco está puesto en demostrar una vida en común real, no solo un vínculo legal.

Las evidencias más valoradas son:

Cuentas bancarias conjuntas

Contratos de alquiler o hipoteca compartidos

Facturas de servicios a nombre de ambos

Seguros médicos o de vida conjuntos

Fotografías recientes que reflejen convivencia

Correspondencia enviada al mismo domicilio

Declaraciones juradas de familiares o amigos

Si la pareja no convive físicamente, debe justificarlo con documentación (trabajo en otra ciudad, estudios, cuidado de un familiar, entre otros motivos).

Qué situaciones activan alertas migratorias

El sistema del USCIS identifica ciertos patrones que aumentan el nivel de revisión:

No convivir sin explicación clara

Diferencias grandes de edad sin historia visible

No compartir idioma

Matrimonios celebrados durante procesos de deportación

Contradicciones entre formularios y documentos

Antecedentes migratorios irregulares

Esto no implica rechazo automático, pero sí mayor probabilidad de entrevistas y pedidos de evidencia adicional.

Qué ocurre si el matrimonio termina

Si hay divorcio, separación o violencia:

Se puede presentar el I-751 de manera individual .

Debe probarse que el matrimonio fue genuino.

En casos de abuso, se puede solicitar una exención humanitaria.

El sistema prevé estas situaciones, pero exige pruebas sólidas y consistentes.

Errores que pueden hacerte perder la Green Card

Los más frecuentes son:

Presentar formularios fuera de plazo

Usar versiones desactualizadas

Pagar tarifas incorrectas

Enviar documentación incompleta

Omitir información relevante

Presentar pruebas falsas o alteradas

Cualquiera de estos errores puede llevar a la revocación de la residencia permanente o al inicio de un proceso de remoción.