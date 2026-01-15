En esta noticia
Desde comienzos de 2026, obtener y conservar la Green Card por matrimonio en Estados Unidos dejó de ser un trámite meramente administrativo para convertirse en un proceso de verificación activa y continua.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) reforzó los controles internos y amplió sus mecanismos de revisión para detectar matrimonios simulados, inconsistencias documentales y situaciones que puedan justificar la revocación del estatus migratorio.
La residencia por matrimonio sigue siendo legal y válida, pero ahora exige más pruebas, más coherencia y más seguimiento en el tiempo.
Qué cambió en la residencia por matrimonio desde 2026
El cambio no está en un nuevo formulario puntual, sino en el modo en que el USCIS audita todo el proceso.
Desde este año la agencia:
- Profundiza la revisión de la convivencia real y sostenida.
- Cruza datos migratorios, fiscales, civiles y financieros.
- Aplica entrevistas adicionales cuando detecta inconsistencias.
- Amplía extensiones automáticas solo si el expediente está completo y correcto.
El objetivo es confirmar que el matrimonio responde a una relación auténtica y no a una vía para eludir la ley migratoria.
Cómo funciona hoy la residencia condicional
Cuando el matrimonio tiene menos de dos años al momento de aprobarse:
- Se otorga una Green Card condicional válida por dos años.
- Para convertirla en permanente, debe presentarse el Formulario I-751 dentro de los 90 días previos al vencimiento.
- Si se presenta correctamente, el estatus se extiende de forma automática hasta por 48 meses mientras el USCIS analiza el caso.
No presentar este formulario a tiempo puede derivar en la pérdida automática de la residencia y en la apertura de un proceso migratorio adverso.
Qué pruebas exige ahora el USCIS
El foco está puesto en demostrar una vida en común real, no solo un vínculo legal.
Las evidencias más valoradas son:
- Cuentas bancarias conjuntas
- Contratos de alquiler o hipoteca compartidos
- Facturas de servicios a nombre de ambos
- Seguros médicos o de vida conjuntos
- Fotografías recientes que reflejen convivencia
- Correspondencia enviada al mismo domicilio
- Declaraciones juradas de familiares o amigos
Si la pareja no convive físicamente, debe justificarlo con documentación (trabajo en otra ciudad, estudios, cuidado de un familiar, entre otros motivos).
Qué situaciones activan alertas migratorias
El sistema del USCIS identifica ciertos patrones que aumentan el nivel de revisión:
- No convivir sin explicación clara
- Diferencias grandes de edad sin historia visible
- No compartir idioma
- Matrimonios celebrados durante procesos de deportación
- Contradicciones entre formularios y documentos
- Antecedentes migratorios irregulares
Esto no implica rechazo automático, pero sí mayor probabilidad de entrevistas y pedidos de evidencia adicional.
Qué ocurre si el matrimonio termina
Si hay divorcio, separación o violencia:
- Se puede presentar el I-751 de manera individual.
- Debe probarse que el matrimonio fue genuino.
- En casos de abuso, se puede solicitar una exención humanitaria.
El sistema prevé estas situaciones, pero exige pruebas sólidas y consistentes.
Errores que pueden hacerte perder la Green Card
Los más frecuentes son:
- Presentar formularios fuera de plazo
- Usar versiones desactualizadas
- Pagar tarifas incorrectas
- Enviar documentación incompleta
- Omitir información relevante
- Presentar pruebas falsas o alteradas
Cualquiera de estos errores puede llevar a la revocación de la residencia permanente o al inicio de un proceso de remoción.