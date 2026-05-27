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El endurecimiento migratorio en Estados Unidos podría dar un nuevo giro con una propuesta que ya genera preocupación entre miles de inmigrantes con procesos de deportación pendientes. El Gobierno analiza aumentar drásticamente las sanciones económicas contra quienes permanezcan en el país pese a tener órdenes migratorias activas.

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Estados Unidos busca imponer multas de USD 18.000 a inmigrantes ilegales

La administración de Donald Trump propuso elevar hasta USD 18.000 las multas que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) puede aplicar a inmigrantes con órdenes de deportación dictadas en ausencia que continúan en Estados Unidos y posteriormente son detenidos.

Estados Unidos analiza aumentar hasta USD 18.000 las multas a inmigrantes con órdenes de deportación dictadas en ausencia Fuente: Archivo.
Estados Unidos analiza aumentar hasta USD 18.000 las multas a inmigrantes con órdenes de deportación dictadas en ausencia Fuente: Archivo.Brad Greeff

Qué es una deportación “dictada en ausencia”

Este tipo de resolución ocurre cuando:

  • Un inmigrante no se presenta ante la corte migratoria
  • El juez continúa el caso igualmente
  • Se emite una orden de deportación sin presencia del acusado

ICE deportará y multará uno por uno a todos estos inmigrantes

La medida apunta principalmente a personas que:

  • Recibieron una orden final de deportación
  • No asistieron a determinadas audiencias migratorias
  • Permanecieron en el país pese a la orden judicial
  • Fueron posteriormente localizadas o detenidas por ICE