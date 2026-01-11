A partir del 1 de febrero de 2026, volar dentro de Estados Unidos tendrá un nuevo requisito que podría impactar directamente en el bolsillo de miles de pasajeros.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) confirmó que los viajeros mayores de 18 años que no presenten una identificación compatible con REAL ID deberán abonar una tarifa de 45 dólares para poder pasar el control de seguridad en los aeropuertos.

La medida forma parte de la etapa final de implementación de la ley REAL ID, una normativa federal que endurece los estándares de identificación con fines de seguridad nacional y que ya está plenamente vigente desde 2025.

Qué es la nueva tarifa de 45 dólares y cuándo se cobra

El cargo, identificado como ConfirmID Fee, se aplicará únicamente a quienes intenten abordar vuelos domésticos sin portar una REAL ID u otro documento aceptado por la TSA. El pago no es opcional y deberá realizarse antes de acceder a las áreas restringidas del aeropuerto.

Los aeropuertos solo aceptan identificaciones que cumplan con los estándares Real ID para abordar. Fuente: archivo.

Según la agencia federal, esta tarifa cubre los costos del proceso extraordinario de verificación de identidad, que incluye validaciones digitales, biométricas y cruzamiento de datos en tiempo real.

Cómo funciona el proceso de verificación sin REAL ID

Los pasajeros que no presenten una licencia REAL ID, pasaporte u otra credencial válida serán derivados a un procedimiento especial. Allí deberán:

completar una verificación digital de identidad ,

confirmar datos personales y biométricos,

pagar los 45 dólares correspondientes,

obtener una autorización digital temporal.

Esta confirmación tendrá una vigencia limitada de 10 días, lo que significa que si el pasajero vuelve a volar luego de ese plazo sin una identificación compatible, deberá repetir el proceso y pagar nuevamente.

Qué documentos permiten evitar el pago de la tarifa

La TSA aclaró que existen múltiples alternativas válidas para no pagar la tarifa ConfirmID. Entre los documentos aceptados se encuentran:

pasaporte estadounidense vigente ,

tarjeta de pasaporte de EE.UU.,

credenciales de viajero confiable del DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI o FAST),

identificación militar del Departamento de Defensa,

tarjeta de residente permanente,

identificación tribal emitida por una tribu reconocida federalmente.

Quienes presenten alguno de estos documentos podrán acceder al control de seguridad sin costos adicionales.

Quiénes están obligados a cumplir la nueva norma

La medida alcanza a todos los pasajeros mayores de 18 años que viajen en vuelos nacionales dentro de Estados Unidos. Los menores de edad podrán volar acompañados por un adulto que sí cumpla con los requisitos de identificación.

Desde la TSA remarcan que no contar con REAL ID no impide volar, pero sí activa un proceso más largo, costoso y sujeto a verificación adicional.

Cómo obtener una REAL ID y evitar cargos futuros

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recomienda tramitar la REAL ID con anticipación. El proceso debe realizarse de manera presencial en el DMV del estado de residencia y requiere:

documento que acredite identidad legal,

número de Seguro Social,

dos comprobantes de domicilio,

prueba de estatus migratorio legal.

Las licencias REAL ID se identifican fácilmente por una estrella en la parte superior. Aquellas que indican “Federal Limits Apply” no cumplen con los requisitos para vuelos nacionales.