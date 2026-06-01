Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) advirtió que todos los inmigrantes que incurran en ciertas prácticas durante citas migratorias pueden ser arrestados de inmediato y enfrentar la deportación sin dilaciones.

La administración de Donald Trump implementó una política de tolerancia cero en el sistema migratorio de Estados Unidos. Su gestión se orientó hacia el endurecimiento de las vías legales de ingreso al país, así como de las condiciones de permanencia, además de iniciar un plan de deportaciones masivas.

Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) advirtió que todos los inmigrantes que incurran en ciertas prácticas durante citas migratorias pueden ser arrestados de inmediato y enfrentar la deportación sin dilaciones.

Atención a los inmigrantes: se detiene y se deporta a quienes cometan esta infracción en citas migratorias.

En los Estados Unidos, el fraude migratorio es considerado una de las transgresiones más graves en el ámbito de la legislación de inmigración. Cuando las autoridades se refieren a este concepto, aluden a cualquier acción de falsificación, engaño o distorsión de información con el propósito de obtener beneficios migratorios a los cuales la persona no tendría derecho.

Este fenómeno puede detectarse en citas migratorias ante USCIS, CBP o ICE. Las sanciones varían de acuerdo con la gravedad del caso, siendo generalmente severas. Estas incluyen:

Negación inmediata del beneficio solicitado (Green Card, visa, naturalización, asilo, etc.).

Inadmisibilidad permanente : la persona puede quedar señalada como "inadmisible" para cualquier futuro beneficio migratorio.

Revocación de estatus si se había obtenido residencia o si se había obtenido residencia o visa mediante fraude.

Procesos de deportación (removal proceedings) con la posibilidad de ser expulsado del país.

Cargos penales federales, que pueden abarcar multas que ascienden a miles de dólares y, en situaciones extremas, penas de prisión.

Estados Unidos detiene y arresta a todos los inmigrantes que hagan esto en citas migratorias

¿Cómo se identifica el fraude migratorio en los Estados Unidos?

Las autoridades de inmigración cuentan con diversos mecanismos de control para identificar el fraude migratorio. La vigilancia es rigurosa debido a que la legislación estipula que manipular el sistema -ya sea a través de documentos falsificados, matrimonios ficticios o declaraciones fraudulentas- compromete la integridad del proceso. Los mecanismos incluyen: