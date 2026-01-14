La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió una alerta formal a las aerolíneas sobre un riesgo creciente: los restos de cohetes y desechos espaciales que podrían caer en rutas de vuelo comerciales. Esta advertencia se enmarca en un contexto de expansión acelerada de las actividades de lanzamiento y reentrada espacial que, según la agencia, puede representar un peligro directo para la seguridad del tráfico aéreo.

La notificación, conocida como Safety Alert for Operators (SAFO), surge tras incidentes recientes en los que fragmentos procedentes de fallos en lanzamientos espaciales, como la explosión del cohete Starship de SpaceX sobre el Caribe en 2025, cayeron cerca de rutas aéreas activas, obligando a maniobras de emergencia.

Estados Unidos emite una alerta de emergencia a todas las aerolíneas

La FAA explica que con el incremento de lanzamientos espaciales y operaciones de reentrada, también crece la probabilidad de que ocurran fallos catastróficos que generen desechos que ingresen a la atmósfera en zonas frecuentadas por vuelos comerciales.

Fuente: archivo.

Esto ha llevado a la agencia a reforzar sus recomendaciones para que aerolíneas y tripulaciones adopten medidas preventivas en sus procedimientos de vuelo.

Qué es una “Debris Response Area” y por qué importa

Una de las recomendaciones incluidas en la alerta es que las aerolíneas y pilotos presten especial atención a las llamadas Debris Response Areas (DRA), zonas delimitadas por la FAA tras un incidente espacial para proteger aeronaves de restos potencialmente peligrosos. Estas áreas se activan cuando un lanzamiento presenta anomalías que pueden dispersar fragmentos más allá de las zonas de peligro previamente calculadas.

La FAA advierte que los desechos podrían desplazarse más allá de los límites previstos, por lo que la vigilancia y la coordinación con el control de tráfico aéreo son fundamentales para evitar encuentros inesperados con restos espaciales.

Cuáles son las recomendaciones para aerolíneas y pilotos

El organismo regulador detalla varios puntos clave que las aerolíneas deben considerar para mantener la seguridad operativa:

Consultar continuamente los NOTAM (avisos a los aviadores) relacionados con actividades espaciales.

Planificar rutas alternativas o desvíos si se identifican zonas de riesgo.

Contemplar tiempos de espera y combustible adicional para eventualidades en vuelo.

Identificar aeropuertos alternativos por si se requiere aterrizaje de emergencia.

Estas medidas buscan asegurar que las aeronaves puedan reaccionar adecuadamente ante cambios imprevistos en el entorno aéreo, incluso cuando los riesgos provienen por encima de las rutas tradicionales de tráfico, es decir, desde objetos que entran desde el espacio.

Un problema en expansión: cada vez más lanzamientos y más reentradas

Los reguladores proyectan que la vigilancia de lanzamientos y reentradas aumentará de forma significativa en los próximos años. Actualmente, la FAA monitorea:

Desde apenas 14 operaciones en 2015,

Hasta alrededor de 148 en 2024,

Y se espera entre 200 y 400 lanzamientos y reentradas anuales hacia 2034.

Este crecimiento no se limita a una sola empresa. Aunque SpaceX ha sido protagonista de varios incidentes, otras compañías espaciales también contribuyen al incremento general de vuelos espaciales comerciales y pruebas tecnológicas, lo que hace que la industria en su conjunto sea un factor de atención constante para la aviación comercial.