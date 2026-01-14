Desde enero de 2026, el USCIS endureció los controles para otorgar y mantener la Green Card por matrimonio en Estados Unidos. La agencia migratoria actualizó sus criterios para detectar relaciones fraudulentas y reforzó los mecanismos que permiten revocar la residencia permanente cuando detecta inconsistencias, incumplimientos de plazos o falta de pruebas suficientes.

La residencia por matrimonio sigue siendo una de las vías más utilizadas para regularizar el estatus migratorio, pero ahora está sujeta a más supervisión, más requisitos formales y más riesgo de pérdida automática si no se cumple cada paso correctamente.

Qué cambió en la residencia por matrimonio desde 2026

El principal cambio no es un nuevo requisito aislado, sino una mayor fiscalización integral del proceso.

El USCIS ahora:

Revisa con más detalle la convivencia real.

Cruza información financiera, migratoria y civil.

Extiende los tiempos de revisión, pero también amplía el período de validez automática solo si el trámite está bien presentado.

El foco está puesto en verificar que el matrimonio sea auténtico y no una vía para evadir la ley migratoria.

El USCIS endureció los controles para otorgar y mantener la Green Card por matrimonio en Estados Unidos. Fuente: archivo.

Cómo funciona la residencia condicional

Cuando el matrimonio tiene menos de dos años al momento de la aprobación:

Se otorga una residencia condicional válida por dos años .

Para convertirla en permanente, se debe presentar el Formulario I-751 dentro de los 90 días previos al vencimiento .

Si se presenta correctamente, el estatus se extiende de forma automática por 48 meses mientras el USCIS analiza el caso.

No presentar el I-751 a tiempo puede provocar la pérdida automática del estatus migratorio.

Qué pruebas exige ahora el USCIS

La agencia prioriza pruebas que demuestren vida en común real, no solo vínculo legal.

Las más valoradas son:

Cuentas bancarias conjuntas

Contrato de alquiler o hipoteca compartida

Servicios a nombre de ambos

Seguro médico o de vida compartido

Fotos recientes que muestren convivencia

Declaraciones juradas de familiares o amigos

Correspondencia dirigida a ambos al mismo domicilio

Cuando no hay convivencia, el solicitante debe explicar y documentar la razón (trabajo en otra ciudad, estudios, cuidado de familiares, etc.).

Qué situaciones generan alertas migratorias

El USCIS identifica “patrones de riesgo” que activan revisiones más profundas:

No vivir juntos sin justificación clara.

Grandes diferencias de edad sin historia común visible.

Falta de idioma compartido.

Matrimonios realizados durante procesos de deportación.

Inconsistencias entre declaraciones y documentos.

Historial migratorio irregular previo.

Estos factores no implican rechazo automático, pero aumentan la probabilidad de entrevistas, pedidos de pruebas adicionales o investigaciones.

Qué pasa si el matrimonio termina

Si hay divorcio, separación o situaciones de violencia:

Es posible presentar el I-751 de forma individual.

Debe demostrarse que el matrimonio fue real y no fraudulento.

En casos de abuso, se puede solicitar exención conjunta por protección humanitaria.

El sistema contempla estas situaciones, pero exige documentación sólida.

Qué errores pueden hacerte perder la Green Card

Los más comunes son:

Presentar el formulario fuera de plazo.

Usar versiones desactualizadas de formularios.

No pagar las tarifas correctas.

Enviar documentación incompleta.

Omitir información relevante.

Presentar pruebas falsas o alteradas.

Cualquiera de estos errores puede derivar en negación, revocación del estatus o inicio de un proceso de remoción.