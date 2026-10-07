Los Nobel 2026 ya definieron Medicina, Física y Química, con un científico de Stanford y otro de Wisconsin entre los premiados.

Como cada octubre, la Fundación Nobel anuncia a lo largo de una semana a los ganadores de sus prestigiosos premios. En 2026 ya se conocieron los galardones de Medicina, Física y Química, con nombres ligados a universidades de Estados Unidos entre los premiados, y todavía quedan por definirse los de Literatura, la Paz y Economía.

Quiénes son los ganadores ya anunciados de los Premios Nobel 2026

Medicina (anunciado el 5 de octubre)

El Nobel de Fisiología o Medicina fue para Karl Deisseroth (Universidad de Stanford, Estados Unidos), Peter Hegemann (Universidad Humboldt de Berlín, Alemania) y Georg Nagel (Universidad de Würzburg, Alemania), por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por luz y la optogenética.

En términos simples, se trata de una técnica que permite encender o apagar neuronas con luz, una herramienta que revolucionó la forma de estudiar el cerebro.

Física (anunciado el 6 de octubre)

El premio de Física fue para el físico Francis Halzen, de la Universidad de Wisconsin-Madison (Estados Unidos), por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y la detección de neutrinos de alta energía de origen astrofísico.

El IceCube es un detector gigante construido en el hielo de la Antártida, capaz de “atrapar” unas partículas fantasmales y casi invisibles (los neutrinos) que llegan desde el espacio profundo y aportan pistas sobre los fenómenos más violentos del universo.

Química (anunciado el 7 de octubre)

El Nobel de Química fue compartido por Henri B. Kagan (Francia) y Kenso Soai (Japón), por sus trabajos sobre los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica.

Dicho de manera sencilla, su investigación ayudó a entender y controlar la quiralidad: el hecho de que muchas moléculas existan en dos versiones que son como la mano izquierda y la derecha (imágenes especulares que no se superponen). Dominar esa diferencia es clave, por ejemplo, para fabricar medicamentos más seguros y eficaces.

Francis Halzen, de la Universidad de Wisconsin-Madison (Estados Unidos), premio Nobel de Física 2026. Fuente: Niklas Elmehed.

Los premios que faltan y cuándo se anuncian

Todavía quedan por conocerse tres galardones, con estas fechas previstas:

Literatura: 8 de octubre.

Paz: 9 de octubre.

Economía (oficialmente, el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel): 12 de octubre.

Qué reciben los ganadores

Cada Premio Nobel incluye una medalla de oro, un diploma y una importante suma de dinero, que los laureados pueden repartir cuando el galardón es compartido. Más allá del monto, el Nobel es considerado el máximo reconocimiento internacional en cada una de sus disciplinas.

Un dato de la edición 2026

Los primeros anuncios dejaron una marca reconocible: la ciencia hecha en Estados Unidos volvió a estar en el centro de la escena, con Karl Deisseroth (Stanford) en Medicina y Francis Halzen (Wisconsin) en Física, junto a colegas de Alemania, Francia y Japón. Una muestra del carácter internacional y colaborativo de la investigación que suelen premiar los Nobel.