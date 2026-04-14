El estado de Oregon dejó de emitir licencias comerciales de conducir para personas que no sean ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos, en cumplimiento de nuevas regulaciones federales impulsadas por la administración Trump. Más de 1,000 conductores que ya tienen estos permisos no podrán renovarlos cuando venzan. El gobierno federal amenazó con retener fondos de transporte a los estados que no cumplieran los nuevos requisitos. Una auditoría interna del DMV de Oregon reveló que, de 500 casos revisados, solo uno calificaba bajo las nuevas reglas. La cancelación afecta a personas con estatus legal, pero sin ciudadanía ni residencia permanente. Entre los grupos impactados se encuentran: Por ley federal, una licencia comercial de conducir (CDL) es obligatoria para operar camiones pesados, remolques o vehículos con más de 15 pasajeros. Quienes ya tienen estos permisos no podrán renovarlos al vencimiento, ni solicitar reposición si los pierden. El DMV dejará de aceptar nuevas solicitudes de inmediato y los permisos de aprendizaje asociados también quedaron suspendidos. Si Oregon no hubiera cumplido, el gobierno federal podría retener 23,5 millones de dólares en fondos de transporte para el año fiscal 2027. La administradora del DMV, Amy Joyce, reconoció que la decisión no fue la preferida por el estado, pero que oponerse al gobierno federal “no sería útil cuando parecen estar dentro de sus derechos al cambiar la regulación”.