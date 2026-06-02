Las autoridades migratorias de Venezuela, México y Estados Unidos continúan aplicando controles migratorios estrictos para las personas que intenten viajar con el pasaporte vencido, una situación que puede generar problemas al momento de abordar un vuelo o cruzar una frontera internacional.

En la mayoría de los casos, tanto las aerolíneas como los organismos de migración exigen que el documento de viaje se encuentre vigente para permitir el ingreso o la salida de un país, salvo algunas excepciones previstas en acuerdos bilaterales o regionales.

Pasaporte vigente para ingresar legal a México

Conoce los motivos por los cuales te pueden dejar fuera del país y evita problemas con las autoridades correspondientes.

Requisitos para entrar a Estados Unidos

En este caso, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) establecen que los viajeros internacionales deben portar un pasaporte vigente o algún documento autorizado mediante acuerdos especiales, como sucede con ciertas tarjetas fronterizas para ciudadanos mexicanos.

Además, las autoridades recuerdan que los ciudadanos estadounidenses están obligados a identificarse como nacionales al entrar o salir del país.

Si el pasaporte se encuentra vencido, las aerolíneas o los agentes migratorios pueden impedir el viaje hasta que el documento sea renovado. A esto se suma que varios países exigen que el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses posteriores a la fecha prevista de salida.

En vuelos internos, Estados Unidos también aplica el sistema REAL ID para validar documentos de identificación, aunque este mecanismo no sustituye al pasaporte en viajes internacionales.

Las reglas de México para ingresar legal y sin problemas

En México, el Instituto Nacional de Migración (INM) solicita a los extranjeros presentar un pasaporte vigente o un documento de identidad válido durante los controles migratorios.

Los residentes extranjeros también deben mostrar su tarjeta migratoria correspondiente al abandonar el país.

Aunque algunos ciudadanos mexicanos pueden viajar a ciertos destinos de Centroamérica utilizando otros documentos gracias a convenios regionales, para la mayoría de los viajes internacionales sigue siendo obligatorio contar con un pasaporte actualizado.

Cuando el documento está vencido, las autoridades migratorias o las aerolíneas pueden negar el abordaje o impedir el ingreso, dependiendo del país de destino y de la nacionalidad del pasajero.

Qué revisan normalmente las autoridades migratorias

Antes de autorizar un viaje internacional, los controles migratorios y las compañías aéreas suelen verificar distintos requisitos relacionados con la documentación del pasajero, entre ellos:

Que el pasaporte esté vigente y en buenas condiciones.

Que los datos del boleto coincidan con los del documento.

La existencia de visas o permisos migratorios cuando sean necesarios.

Documentos de identidad válidos en los países donde se permitan.

Formularios sanitarios o requisitos especiales exigidos por algunos destinos.

¿Qué me piden para entrar a Venezuela?

Para ingresar a Venezuela con fines turísticos es necesario presentar un pasaporte vigente con al menos seis meses de validez al momento de la entrada, además de contar con un boleto de salida o de regreso. Los requisitos pueden variar según la nacionalidad del viajero y el motivo del viaje.

En cuanto a la documentación básica, las autoridades migratorias suelen solicitar un pasaporte en regla, un comprobante de viaje de retorno y, en algunos casos, pruebas de hospedaje como reservaciones de hotel o cartas de invitación. También podrían pedir evidencia de solvencia económica para cubrir la estancia.