Estados Unidos avanza con un cambio clave en el uso de los pasaportes que impactará directamente en millones de ciudadanos y extranjeros naturalizados. Un nuevo proyecto de ley federal busca endurecer los requisitos para acreditar la ciudadanía, lo que convierte a este documento en una herramienta central para poder acceder a ciertos trámites. La iniciativa, conocida como SAVE America Act, redefine cómo se valida la identidad en procesos federales, especialmente en el registro para votar. En este nuevo esquema, el pasaporte vigente aparece como la vía más directa y segura para cumplir con las exigencias. Aunque existen alternativas legales, no todos los documentos cumplen con los criterios establecidos, lo que podría dejar a muchas personas fuera de estos procesos si no cuentan con la documentación adecuada. El proyecto de ley propone que, para participar en elecciones federales, las personas deban presentar una prueba documental de ciudadanía estadounidense. Esto eleva el estándar actual y limita las opciones válidas para registrarse. En este contexto, el pasaporte vigente se consolida como el documento más completo, ya que por sí solo acredita identidad y ciudadanía sin necesidad de validaciones adicionales. El texto de la ley establece varias formas de prueba aceptadas, aunque con diferentes niveles de complejidad: En la práctica, esto significa que muchas personas deberán recurrir al pasaporte para evitar demoras, rechazos o la necesidad de presentar documentación extra. Aunque el certificado de nacimiento es uno de los documentos más comunes, el proyecto de ley fija condiciones estrictas para que sea aceptado como prueba válida. Debe haber sido emitido por una autoridad oficial, estar registrado correctamente y contener información completa, como nombre, fecha y lugar de nacimiento, además de firma y sello oficial. Si alguno de estos elementos falta, el documento puede ser rechazado. A esto se suma un problema frecuente: si el nombre actual no coincide con el que figura en el certificado, será necesario presentar documentación adicional que justifique esa diferencia, lo que agrega complejidad al trámite. Por este motivo, el pasaporte se posiciona como la alternativa más segura, ya que cumple con todos los requisitos sin necesidad de verificaciones adicionales. El proyecto también deja en claro un punto central: solo pueden votar en Estados Unidos quienes acrediten ciudadanía estadounidense con documentación válida. Esto significa que, si una persona no tiene pasaporte u otro documento aceptado, no podrá completar el registro para votar. Y en el caso de no ser ciudadano, directamente no tiene derecho a participar en elecciones en el país. Cada persona solo puede votar en el país del que es ciudadano. En caso de residir en el exterior, deberá consultar los procedimientos correspondientes en la embajada o consulado de su país para ejercer ese derecho.