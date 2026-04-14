Las normas de tránsito en Estados Unidos incorporan cambios que impactan directamente en los conductores de mayor edad. En uno de los estados clave, se establecieron nuevas condiciones para la renovación de licencias que modifican la forma habitual de realizar este trámite. En Virginia, las autoridades confirmaron que los conductores mayores de 75 años deberán renovar su licencia de conducir bajo otro esquema y con una vigencia reducida, lo que implica un control más frecuente y estricto. Hasta ahora, muchos trámites podían realizarse de forma más flexible, incluso en línea. Sin embargo, con esta medida, los mayores de 75 años deberán renovar su licencia de manera presencial. Esto significa que: Los conductores mayores de 75 años no solo deberán renovar su licencia de forma presencial, sino que también deberán hacer el trámite cada 4 años. Esta vigencia reducida implica que los adultos mayores deberán renovar su licencia con mayor frecuencia, lo que: