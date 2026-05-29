La cotización del peso dominicano cerró a USD 58.05 este viernes, 29 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -0.05%.

La cotización del Peso dominicano muestra una tendencia bajista: -1.38% en la última semana y -5.61% en el último año.

Conoce la cotización de este viernes, 29 de mayo de 2026. engin akyurt

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 8.86%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.05%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, destacándose un aumento significativo en su valor en relación con otras monedas. Este crecimiento se ha mantenido constante, sugiriendo un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

El análisis de esta tendencia revela que factores económicos locales y globales pueden estar influyendo en este comportamiento favorable. La estabilidad y el aumento del Peso dominicano podrían generar un mayor interés en la inversión en el país.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 29 de mayo de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.