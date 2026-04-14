A partir de 2027, las licencias de conducir en Florida dejarán de ser un simple documento de identificación para incorporar un dato clave: el estatus migratorio del titular. La medida, impulsada por el gobierno estatal, no solo modifica el formato de los documentos oficiales, sino que también abre una discusión profunda sobre privacidad, derechos civiles y el impacto en millones de residentes. La reforma surge de la ley HB 991, firmada por el gobernador Ron DeSantis, y establece que todas las licencias e identificaciones deberán indicar si la persona es ciudadana estadounidense o no. El cambio comenzará a implementarse en julio de 2026, pero será obligatorio para todos los documentos emitidos o renovados a partir de enero de 2027. Esto implica que: En algunos casos, incluso se prevé que las tarjetas incluyan marcas específicas para identificar a quienes no son ciudadanos, lo que ha generado preocupación en distintos sectores. Según las autoridades, el objetivo principal es reforzar los controles y mejorar la transparencia en procesos vinculados al sistema electoral y la identificación de personas. La ley forma parte de un paquete más amplio que apunta a fortalecer la verificación de ciudadanía en registros oficiales y reducir posibles irregularidades. Además, el nuevo formato permitirá que organismos públicos y privados puedan identificar de manera inmediata la condición migratoria de una persona, algo que hasta ahora no era visible en el documento.