Una nueva disposición estatal en Florida avanza con cambios que impactan directamente en las licencias de conducir comerciales (CDL). A partir de una nueva normativa firmada por el gobierno estatal, se refuerzan los controles sobre quiénes pueden obtener la habilitación para manejar vehículos de gran porte. La medida forma parte de la Ley Agrícola de Florida 2026 (SB 290) y apunta a endurecer las sanciones contra prácticas ilegales en los exámenes de conducción. Las autoridades buscan garantizar que solo conductores calificados accedan a este tipo de licencias. La nueva legislación incorpora penalizaciones más estrictas contra quienes cometan fraude en los exámenes para obtener la licencia de conducir comercial. Esto incluye acciones como recibir ayuda no autorizada o manipular el proceso de evaluación. El objetivo central es eliminar prácticas deshonestas y mejorar la seguridad vial, especialmente en el manejo de camiones y vehículos de carga pesada. Además, el Departamento Vehículos Motorizados (DMV) contará con mayores herramientas legales para sancionar estos casos, lo que refuerza el control estatal sobre el proceso de certificación. Las sanciones alcanzan a quienes sean detectados haciendo trampa en los exámenes para obtener la CDL. En estos casos, pueden enfrentar consecuencias legales más severas e incluso la inhabilitación para conducir este tipo de vehículos. Esto implica que los infractores no podrán manejar camiones ni vehículos de gran porte, ya que la normativa busca asegurar que solo personas capacitadas operen estas unidades. Aunque la ley está enfocada en fortalecer el sector agrícola, incluye disposiciones vinculadas a la seguridad pública y al transporte. Entre ellas, se destacan cambios en licencias, controles y sanciones. La normativa entrará en vigor el 1 de julio de 2026 y forma parte de un paquete más amplio que también regula tierras, equipos y programas rurales.