La cotización del peso colombiano cerró a USD 3693.08 este viernes, 29 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 1.58%.

En el mercado del Peso colombiano, la última semana cerró con un leve avance de 0.26%, mientras que en el último año acumula una variación de -4.71%, señalando un debilitamiento en el periodo anual.

Conoce la cotización de este viernes, 29 de mayo de 2026. engin akyurt

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 16.83%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es superior al 13.08% de su volatilidad anual.

Hoy la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el peso se ha fortalecido frente a otras monedas.

Los días pasados experimentaron una ligera mejora, lo que sugiere que los inversores están optimistas sobre la estabilidad económica del país.

Este repunte en la cotización del Peso colombiano puede ser un indicativo de confianza en la economía local y podría atraer inversión extranjera.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 29 de mayo de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.