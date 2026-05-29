En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.3518 este viernes, 29 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del 0.2%.

En la última semana, el Peso mexicano registró una variación de 0.13%, mientras que en el último año acumuló un descenso de 7.44%, señalando una tendencia anual negativa pese al movimiento semanal moderado.

Conoce la cotización de este viernes, 29 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 3.71%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.60%.

Hoy, la cotización del Peso mexicano presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que el valor de la moneda se ha apreciado en comparación con los días pasados, lo que es un signo alentador para la economía local.

En contraste, si el dato de 1 fuera negativo, significaría que la moneda ha perdido valor en relación a otros días, lo cual podría generar preocupación entre los inversores. La tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso, lo cual podría facilitar un entorno económico más favorable.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 29 de mayo de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.