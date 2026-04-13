El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (DMV) implementó nuevas condiciones obligatorias que impactan directamente en la posibilidad de obtener o renovar una licencia de conducir y registros vehiculares en el estado. La medida forma parte de un endurecimiento en los controles de identidad y estatus legal. Según lo informado por las autoridades, los cambios afectan especialmente a quienes no pueden acreditar presencia legal en Estados Unidos, modificando los requisitos que deben cumplir los solicitantes para acceder a estos trámites. Las nuevas disposiciones establecen que para completar trámites vinculados al DMV es obligatorio presentar documentación vigente que acredite identidad y estatus legal, como licencias válidas, pasaportes actuales o documentos migratorios aprobados. Esto implica que quienes no puedan demostrar presencia legal en el país no podrán solicitar una licencia de conducir, ya que Texas exige este requisito como condición básica para emitirla. Además, el endurecimiento de controles también impacta en las renovaciones. Si el solicitante no presenta documentos válidos y actualizados, el trámite no podrá completarse, lo que deja sin vigencia la habilitación para conducir o registrar vehículos. La normativa forma parte de una serie de cambios implementados entre 2025 y 2026 para reforzar los controles del sistema vehicular en Texas, con foco en la verificación de identidad de los conductores. Entre los puntos más relevantes de la medida se destacan los siguientes: Las autoridades indicaron que estas exigencias se aplican de manera progresiva a distintos trámites del sistema, incluyendo registros iniciales y renovaciones, con una implementación que comenzó en 2025 y se consolidó en 2026. En algunos casos, las nuevas reglas ya impiden completar registros vehiculares sin documentación válida, mientras que para renovaciones el requisito será cada vez más estricto en los próximos años. De esta manera, el DMV avanza con un esquema más restrictivo que obliga a los conductores a mantener su documentación en regla, ya que sin cumplir estos requisitos no podrán obtener ni renovar su licencia ni mantener habilitado su vehículo para circular legalmente en Texas.