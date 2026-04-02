El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) detalla a todos los residentes que buscan tramitar por primera vez su licencia de conducir en el estado cuáles son los requisitos obligatorios que deben cumplir para realizar esta gestión. En ese sentido, poder proporcionar todos los papeles necesarios y cumplir con las condiciones de presentación es esencial, pues de lo contrario las autoridades negarán la tramitación de esta identificación hasta que se reúnan los documentos exigidos. Antes de tramitar esta credencial es clave verificar la lista oficial de documentación y garantizar que todos se encuentren en vigencia. Quienes presenten papeles vencidos porque demoraron la renovación no podrán obtener su carné de conducir hasta no obtener uno que sea completamente válido. Además, existen quienes deben presentar papeles adicionales para este trámite, como Las autoridades indican que todos los conductores nuevos deben Quienes tengan que programar una cita para llevar a cabo el trámite podrán hacerlo clicando aquí.