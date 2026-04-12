Las autoridades de tránsito y el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) recordaron que todos los vehículos registrados deben cumplir con este requisito y que quienes se hayan demorado en renovarla pueden enfrentar multas y sanciones. El estado de Nueva York intensificó los controles vehiculares y confirmó que se realizarán revisiones coche por coche para detectar autos que circulen sin un trámite obligatorio vigente. En Nueva York, la inspección de seguridad vehicular debe realizarse una vez por año. Este control verifica frenos, luces, emisiones contaminantes, dirección y otros sistemas esenciales para garantizar que el vehículo sea seguro para circular. Si el certificado está vencido, el auto no está autorizado a circular legalmente, aun cuando el conductor tenga licencia y seguro vigentes. El vencimiento de la inspección se indica mediante una calcomanía visible en el parabrisas. La falta de una inspección vigente puede derivar en: