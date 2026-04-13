Las autoridades del estado de California han implementado una política de tolerancia cero ante conductas que comprometen la seguridad vial y la convivencia en el espacio público. Este nuevo enfoque tiene como objetivo identificar a los infractores y aplicar sanciones inmediatas, que pueden incluir la incautación de vehículos y la pérdida del derecho a conducir, incluso en el primer incidente. El enfoque adoptado por las autoridades busca garantizar un entorno más seguro para todos los ciudadanos, promoviendo el respeto por las normas de tránsito y la responsabilidad en la conducción. Las sanciones severas son parte de un esfuerzo por disuadir comportamientos peligrosos y fomentar una cultura de seguridad vial. El estado de California ha confirmado la aplicación estricta de sanciones contra los conductores que se involucren en actividades peligrosas al volante, tales como carreras ilegales, exhibiciones de velocidad y eventos conocidos como sideshows. La normativa, conocida como “Ley Gipson” en honor a su promotor, otorga a las fuerzas de seguridad la facultad de confiscar los vehículos y suspender o cancelar las licencias de conducir de aquellos que aparezcan en los registros oficiales de infractores. La medida tiene como objetivo frenar prácticas que ponen en riesgo a peatones y otros automovilistas y se implementa tras un incremento de incidentes graves relacionados con maniobras temerarias en la vía pública. Cuando se constata la infracción, las autoridades pueden incautar el vehículo en el acto, imponer multas elevadas y suspender o cancelar la licencia por períodos prolongados. En casos de reincidencia o cuando hay lesiones, daños a terceros o resistencia a la autoridad, el expediente puede escalar a cargos penales y a la retención prolongada del automóvil, con costos de recuperación a cargo del infractor. Las autoridades advierten que involucrarse en la organización o facilitación de estas actividades puede acarrear graves consecuencias económicas y legales, incluyendo la confiscación del vehículo.