El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York advirtió que los conductores que no renueven el registro vehicular podrían enfrentar graves consecuencias administrativas, incluidas sanciones que afectan directamente la licencia de conducir.

Circular con un registro vencido constituye una infracción y puede derivar en multas, suspensiones y otros castigos .

En Nueva York, el registro del vehículo debe mantenerse activo y actualizado para poder circular legalmente.

Atención: Nueva York reitera la obligación de renovar el registro vehicular

El DMV de Nueva York explicó que manejar con el registro vencido puede generar problemas legales y afectar directamente el historial del conductor. Además, si el seguro del vehículo es cancelado mientras el registro sigue activo, el estado puede aplicar suspensiones automáticas.

El DMV de Nueva York reitera los pasos que deben cumplir todos los pasos correspondientes para verificar el registro vehicular. Shutterstock

Las autoridades remarcan que muchas personas desconocen que la licencia de conducir también puede verse afectada cuando existen problemas relacionados con el registro o el seguro del automóvil.

Consecuencias que pueden enfrentar los conductores

Multas por conducir con el registro vencido.

Suspensión del registro vehicular.

Suspensión de la licencia de conducir.

Posible remolque del vehículo .

Cargos adicionales y penalidades administrativas.

Las recomendaciones de los agentes oficiales del DMV de Nueva York

Los agentes estatales del DMV recomiendan renovar el registro antes de la fecha de vencimiento y verificar constantemente el estado del seguro del automóvil. En algunos casos, los conductores deben devolver las placas oficiales para evitar sanciones automáticas vinculadas al sistema estatal.

Los conductores que no cumplan con las condiciones de vigencia y validez de documentos pueden recibir multas o la suspensión de su licencia de conducir. Imagen ilustrativa ChatGPT

Además, el DMV recordó que renovar la licencia de conducir y mantener actualizado el registro son dos trámites diferentes, pero ambos pueden quedar vinculados cuando existen infracciones o suspensiones relacionadas con el vehículo.