El Departamento de Vehículos Motorizados tiene la facultad de autorizar o denegar la renovación de la licencia de un residente en caso de considerar que este no cumple con las habilidades necesarias. En Virginia, una disposición estatal modifica los plazos de vigencia de la licencia de conducir para las personas mayores de 75 años. La iniciativa tiene como objetivo reducir las imprudencias al volante y altera un aspecto fundamental de la renovación de esta credencial. Virginia es uno de los estados con mayor endurecimiento de las normativas de tránsito y las que respectan, a su vez, al permiso de conducir. Desde el 2014, los mayores a 75 años ya no tienen permitido renovar este documento de forma virtual y deben hacerlo obligatoriamente presencial. Otro cambio destacado es la reducción de los años de vigencia de la licencia. Generalmente, las autoridades de DMV actualizan el documento por 8 años, pero los conductores de la tercera edad deben repetir el trámite cada 4 años. La licencia de conducir es uno de los documentos más importantes en Estados Unidos porque también se utiliza como un documento para verificar la identidad de los residentes.