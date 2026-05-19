Uno de los estadios más icónicos del planeta atraviesa una transformación histórica para convertirse en una de las grandes joyas arquitectónicas del fútbol mundial. La remodelación apunta a modernizar completamente la experiencia de los espectadores y posicionar al recinto como una de las sedes estrella de la próxima Copa del Mundo.

Remodelan el estadio más histórico de America Latina

Se trata del Estadio Azteca, en Ciudad de México, que está siendo renovado para recibir partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este recinto ocupa un lugar único en la historia del deporte porque:

Fue sede de dos finales de Copas del Mundo

Vieron allí jugar figuras como Pelé y Maradona

Es uno de los recintos más emblemáticos del fútbol mundial

Con la remodelación, buscará combinar historia y tecnología de última generación.

El Estadio Azteca abrirá la Copa del Mundo 2026. Fuente: archivo.

Transforman el Azteca con tecnología de última generación

Las obras incluyen una renovación integral de las gradas, accesos, zonas VIP y sistemas tecnológicos del estadio. El proyecto también contempla una importante modernización visual y digital para adaptarlo a los estándares más avanzados de la FIFA.

Uno de los cambios más impactantes será el aumento de capacidad, ya que el estadio superará los 87.000 espectadores. Además, incorporará más de 2.200 metros cuadrados de pantallas LED distribuidas en distintos sectores del recinto.

El objetivo es convertir al Azteca en uno de los estadios más modernos, tecnológicos e impresionantes del mundo de cara al Mundial 2026.

Será la nueva maravilla arquitectónica del deporte

El proyecto contempla mejoras inspiradas en los estadios más avanzados del mundo, incluyendo:

Diseño renovado de fachada

Espacios comerciales y gastronómicos modernos

Tecnología inteligente para gestión de espectadores

Mejoras acústicas y visuales

El Azteca será una sede clave para el Mundial 2026

México será uno de los países organizadores junto a Estados Unidos y Canadá. El Azteca será uno de los estadios más importantes de toda la competencia. Además, hará historia al convertirse en el primer estadio en albergar partidos de tres Copas del Mundo distintas.