El Florida Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV) mantiene publicados en su sitio web oficial los requisitos que todos los conductores del estado deben cumplir para mantener vigente su permiso de circulación. Respetar los tiempos de vigencia de la licencia de conducir es fundamental, pues si se exceden, el documento pierde toda su validez. De acuerdo con lo informado por las autoridades, el permiso de conducir de Florida debe renovarse cada 8 años de forma periódica. En ese marco, en mayo 2026 dejarán de tener validez aquellos carnés de conducir gestionados antes de mayo de 2018 que hayan quedado sin renovar. “Los titulares de licencias de conducir de Florida pueden renovar su credencial hasta 18 meses antes de la fecha de caducidad y los titulares de la tarjeta de identificación pueden renovar 12 meses antes de la fecha de caducidad”, se indica. Quienes aún no hayan alcanzado la fecha de caducidad y se encuentren dentro de los 18 meses previos, podrán renovar su licencia de conducir mediante el portal MyDMV. En estos casos, es fundamental que pueda verificarse el número del Seguro Social del cliente. Si el trámite se realiza sin inconvenientes, la credencial llegará por correo entre las 2 y las 3 semanas posteriores. “Se cobra una comisión de procesamiento de 2,00 dólares sobre el total de la transacción. Los clientes pueden recibir un recibo de confirmación por correo electrónico de la transacción”,