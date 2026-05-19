El pasaporte es un documento de vital importancia para todo aquel ciudadano o extranjero que necesite viajar al exterior. Para poder embarcar los vuelos internacionales se necesita portar un documento válido, por lo que, entre otros criterios, se requiere que no esté vencido o que le queden al menos 6 meses de vigencia.

Si se necesita renovar el pasaporte por algún motivo, lo ideal es hacerlo con bastante tiempo de anticipación, ya que el pasaporte antiguo pierde validez desde que inicia el nuevo trámite. No obstante , existen métodos y situaciones puntuales en las que se puede acelerar el proceso.

El pasaporte es un documento de vital importancia para todo aquel ciudadano o extranjero que necesite viajar al exterior. El Cronista

Estados Unidos confirmó la forma más rápida de obtener el pasaporte: ¿Cómo acelerar el trámite?

El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer la vía más rápida para obtener el pasaporte mediante el servicio “Urgent Travel”, destinado a personas que necesitan viajar al exterior en el corto plazo. Para acceder, es obligatorio solicitar un turno presencial en una agencia oficial de pasaportes y presentar pruebas del viaje, como boletos de avión, reservas o itinerarios internacionales.

Otra de las opciones disponibles es el servicio “Expedited”, para personas que necesiten viajar en menos de 6 semanas. P ermite acelerar el procesamiento y reducir los tiempos de espera a entre 2 y 3 semanas. Esto representa una diferencia importante frente al trámite estándar, que actualmente demora entre 4 y 6 semanas.

El costo del trámite acelerado ronda los USD 60 adicionales sobre la tarifa habitual del pasaporte. Además, quienes lo deseen también pueden pagar un envío rápido de entre 1 y 3 días para recibir el documento con mayor velocidad una vez emitido.

Para situaciones extremas, el Gobierno también dispone del procedimiento “Life-or-Death Emergency”, reservado para emergencias médicas graves o fallecimientos de familiares directos en el exterior. Este servicio acelera en menos de 14 días.

La forma más rápida de renovar el pasaporte: ¿Quiénes podrán acceder?

Este trámite está habilitado para ciudadanos estadounidenses que necesiten obtener o renovar el pasaporte con urgencia debido a un viaje. Dependiendo de la categoría solicitada, los requisitos pueden ir variando y menos personas quedan habilitadas.

Las autoridades advierten que las citas urgentes son limitadas y que suelen agotarse rápidamente en temporadas de alta demanda, por lo que se insta a usar este recurso como última opción.