El Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV) es el organismo encargado de la seguridad vial y de todos los trámites relacionados a vehículos motorizados. Según una ley estatal, hay una condición clave para que no suspendan tu matrícula y no es renovarla antes del vencimiento. En el estado de Florida, si una aseguradora informa al FLHSMV sobre la cancelación o el vencimiento de la póliza de seguro y el titular no presenta otra cobertura, el estado tiene la potestad de suspender no solo el registro vehicular, sino también la licencia de conducir. Según la ley estatal en Florida, para tener un vehículo registrado dentro del territorio se debe contar con la cobertura de la póliza de seguro en todo momento y la falla de esta condición en una de las únicas que puede derivar en la suspensión de la matrícula. Otros factores como conducir con el registro vehicular vencido, que suele coincidir con el mes de cumpleaños del titular del vehículo, pueden derivar en multas por considerarse una infracción no criminal. No obstante, si se superan los 6 meses y es una reincidencia puede llegar a convertirse en un delito menor. Según el organismo, problemas con el seguro, multas impagas o incumplimientos administrativos pueden terminar en la suspensión del registro e incluso de la licencia de conducir en casos más extremos. El estado exige una cobertura mínima obligatoria que incluye: Ambas deben mantenerse activas y vigentes de forma continua incluso si el vehículo no es utilizado con regularidad. Cuando esta cobertura deja de tener efecto por vencimiento, cancelación o deuda, la aseguradora informa de inmediato al FLHSMV. Acto siguiente, el organismo asigna un plazo para presentar una nueva cobertura válida.