En los últimos meses, numerosos estados han modificado sus regulaciones con el fin de fortalecer la seguridad vial, estableciendo criterios para determinar qué conductores no podrán renovar la licencia de conducir. Este documento es de suma importancia en Estados Unidos. Estas personas deberán cumplir con una normativa esencial para obtener la aprobación del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). De no ser así, se verán imposibilitados de conducir nuevamente. Con el propósito de garantizar que las personas de edad avanzada mantengan estándares de seguridad al conducir, se implementan nuevos procedimientos en los siniestros viales. Las autoridades del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de ciertos estados ha establecido medidas de seguridad más estrictas. Uno de los aspectos más destacados de estas normas afecta a los conductores que superan los 65 años de edad. Estas personas deberán renovar su documento únicamente de manera presencial. Por lo tanto, la metodología virtual para asegurar la vigencia de este documento ya no estará disponible para ellos. Este cambio se orienta hacia la verificación directa de su aptitud física y visual, además de salvaguardar a la comunidad vial mediante la implementación de controles más rigurosos dirigidos a los conductores mayores.