La ciudad de Nueva York anunció un importante cambio en la circulación que impactará directamente en las reglas que deben seguir los conductores.

El alcalde Zohran Mamdani confirmó que se creará un carril exclusivo para autobuses en el distrito de Queens como parte de los preparativos urbanos que se realizarán de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este nuevo carril estará destinado únicamente al transporte público, por lo que ningún conductor particular podrá utilizarlo . El objetivo es mejorar los tiempos de viaje hacia el aeropuerto y reducir la congestión en una de las zonas más transitadas del distrito.

Confirmado por Mamdani: así será ahora la circulación en las calles de Nueva York

Se trata de un proyecto del Departamento de Transporte de la ciudad que busca crear un carril exclusivo para autobuses en Broadway, específicamente en el tramo comprendido entre la 69th Street y Roosevelt Avenue , en Queens.

La nueva infraestructura consistirá de

Un carril exclusivo para autobuses en sentido este ubicado en el centro de la avenida

Un carril de circulación general en cada dirección para el resto de los vehículos

Esto significa que el nuevo carril estará reservado únicamente para el transporte público, por lo que ningún conductor podrá utilizarlo para circular.

Mamdani anunció un nuevo carril exclusivo para autobuses en Queens. Fuente: Shutterstock

Qué conductores utilizarán este nuevo carril de Nueva York

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el carril estará principalmente destinado a conductores del servicio Q70-SBS, una línea que conecta el área de Queens con el Aeropuerto LaGuardia.

Se estima que aproximadamente 9,000 personas utilizan este transporte a diario, contando tanto viajeros como trabajadores del aeropuerto y residentes.

Además, es un autobús cuyo recorrido permite conectar con otros medios de transporte como

La línea 7 del metro

Las líneas E, F, M y R

El Long Island Rail Road

Varias rutas de autobuses locales

Según se indicó, el objetivo es facilitar el acceso al aeropuerto y mejorar la movilidad d en uno de los corredores más congestionados.

Cuándo podría entrar en funcionamiento esta nueva circulación en las calles de Nueva York

Antes de la implementación definitiva, el plan será presentado al consejo comunitario local para su evaluación.

Si avanza de acuerdo a lo previsto, se espera que la instalación completa del nuevo carril se realice antes de que comiencen los partidos del Mundial en junio.