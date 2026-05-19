Una nueva escalada ser percibió entre Estados Unidos e Irán luego de que Donald Trump confirmara que su ejército está preparado para ejecutar un “asalto completo y a gran escala”, previo a llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

El mandatario estadounidense aseguró que las fuerzas militares ya se encontraban listas para actuar, aunque posteriormente decidió frenar la ofensiva para abrir una nueva instancia de negociación con Teherán.

La administración norteamericana sostiene que todavía existe margen para evitar un conflicto armado directo .

Tensiones: Trump frenó el ataque para avanzar con las negociaciones con Irán

La Casa Blanca explicó que la operación militar fue postergada tras la aparición de nuevas propuestas diplomáticas impulsadas por países aliados de la región. Estados Unidos busca impedir que Irán continúe avanzando en el desarrollo de capacidades nucleares que considera peligrosas para la seguridad internacional.

Estados Unidos e Irán continúan buscando instancias de diálogo con el fin de evitar escaladas militares.

Mientras continúan las conversaciones, el Gobierno iraní mantiene un fuerte estado de alerta y advirtió que responderá ante cualquier ofensiva militar estadounidense. La tensión en Medio Oriente creció durante las últimas semanas debido al aumento de amenazas cruzadas y movimientos militares en la región.

Crece la preocupación internacional por una posible guerra

La posibilidad de un enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán provocó preocupación en distintos gobiernos y mercados internacionales. Analistas advierten que una escalada militar podría afectar el suministro energético mundial y agravar la inestabilidad en Medio Oriente.

En paralelo, Trump remarcó que prefiere alcanzar un acuerdo diplomático antes que iniciar una ofensiva militar, aunque dejó en claro que el Ejército estadounidense permanece preparado en caso de que fracasen las negociaciones.