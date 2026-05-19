Wells Fargo entregará hasta u$s 15.000 en ayuda directa a compradores de vivienda que cumplan ciertos requisitos de ingresos. El banco llegó a un acuerdo judicial por u$s 100 millones que incluye asistencia para el pago inicial y los costos de cierre de una hipoteca y beneficia a residentes en condados de California y decenas de áreas más en todo Estados Unidos .

El acuerdo fue aprobado por un juez federal y surge de una demanda presentada por accionistas de Wells Fargo en septiembre de 2022. En ella se acusaba al banco de prácticas discriminatorias en préstamos hipotecarios contra solicitantes negros e hispanos, así como de realizar entrevistas de trabajo simuladas con candidatos de minorías para puestos que ya habían sido ocupados.

El banco no respondió a los cargos de discriminación, pero afirmó estar satisfecho de haber llegado a un acuerdo.

¿Quiénes califican para recibir los hasta u$s 15.000 de Wells Fargo?

La ayuda de Wells Fargo está dividida en dos beneficios que pueden combinarse. Para acceder a cualquiera de ellos, el solicitante debe obtener una hipoteca a través del banco y comprar una vivienda en uno de los condados o áreas incluidas en el acuerdo.

Los montos y condiciones son los siguientes:

Ayuda para el pago inicial

Hasta u$s 10.000 disponibles para hogares con ingresos combinados de hasta el 120% del ingreso medio del condado donde se compre la propiedad.

Ayuda para costos de cierre

Hasta u$s 5.000 para hogares con ingresos de hasta el 80% del ingreso medio del condado.

Muchos compradores pueden calificar para ambos beneficios de manera simultánea.

La ayuda de Wells Fargo está dividida en dos beneficios que pueden combinarse. Pixabay

¿Cómo afecta este acuerdo a los compradores?

El acuerdo llega luego de que Wells Fargo fuera señalado como uno de los principales prestamistas con disparidades raciales en la aprobación de hipotecas. En 2020, el banco fue el único prestador importante en rechazar más solicitudes de refinanciamiento de propietarios negros que las que aprobó: solo el 47% de los solicitantes negros y el 53% de los hispanos recibieron aprobación, frente al 72% de los solicitantes blancos.

Para los compradores de ingresos bajos o moderados este acuerdo representa una oportunidad concreta de acceder a la vivienda propia. La propiedad inmobiliaria es considerada uno de los principales mecanismos de acumulación de riqueza a largo plazo para las familias en Estados Unidos.

¿En qué ciudades y estados está disponible la ayuda de Wells Fargo?

El programa opera a través del sistema de préstamos Homebuyer Access de Wells Fargo, el canal mediante el cual el banco distribuye la asistencia hipotecaria. Según el acuerdo judicial, la cobertura se extiende a más de 50 áreas metropolitanas en todo el país, aunque la lista oficial puede variar.

Estas son las zonas donde el programa ya está activo o en proceso de implementación:

California

Anaheim-Santa Ana-Irvine

Los Ángeles-Long Beach-Glendale

Oxnard-Thousand Oaks-Ventura

San Diego-Chula Vista-Carlsbad

Salinas

Noreste

Nueva York-Newark-Jersey City (NY-NJ)

Allentown-Bethlehem-Easton (PA-NJ)

Buffalo-Cheektowaga (NY)

Montgomery County-Bucks County-Chester County (PA)

Philadelphia-Camden-Wilmington (PA-NJ)

Pittsburgh (PA)

Sur y Sureste

Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta (GA)

Baltimore-Columbia-Towson (MD)

Charlotte-Concord-Gastonia (NC-SC)

Dallas-Ft. Worth-Arlington (TX)

Memphis (TN)

Oklahoma City (OK)

Washington DC-Arlington-Alexandria (DC-VA-MD)

Medio Oeste

Minneapolis-St. Paul-Bloomington (MN-WI)

Kansas City (MO)

Omaha (NE)

Colorado

Denver-Aurora-Centennial

Para verificar si una dirección específica califica, el banco recomienda consultar la herramienta de elegibilidad en el sitio oficial de Wells Fargo o comunicarse con un asesor hipotecario del banco. La lista de áreas puede actualizarse durante la vigencia del programa, que tiene una duración mínima de tres años.