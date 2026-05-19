En el estado de Maryland, la ciudad de Cumberland, ubicada en el oeste a dos horas y media de Washington D.C., busca voluntarios dispuestos a mudarse y ofrece hasta u$s 20.000 en incentivos económicos a quienes cumplan los requisitos.

El programa Choose Cumberland está dirigido a personas que ya cuentan con empleo remoto, trabajo local existente o una oferta laboral confirmada en la zona.

El plan es financiado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del estado de Maryland y por el presupuesto municipal de Cumberland. Los postulantes seleccionados deben comprar una vivienda dentro de los límites de la ciudad en un plazo máximo de seis meses y residir en ella como domicilio principal durante al menos cinco años consecutivos.

¿Cuánto dinero ofrece el programa y cómo se cobra?

El paquete de relocalización se divide en dos tramos . El primero es un pago en efectivo de u$s 10.000 al momento del cierre de la compra.

El segundo es un complemento de hasta u$s 10.000 adicionales, entregado directamente a un contratista habilitado para reformas en una vivienda existente o como pago inicial ante una institución crediticia para la compra de una casa de construcción nueva.

Ambos montos están sujetos a impuestos y los beneficiarios son responsables exclusivos de esa carga fiscal. Si el participante abandona la ciudad antes de completar los cinco años, deberá devolver el dinero recibido al municipio de Cumberland.

El programa Choose Cumberland está dirigido a personas que ya cuentan con empleo remoto, trabajo local existente o una oferta laboral confirmada en la zona. Pixabay

¿Quiénes pueden postularse y cuáles son los requisitos?

El programa está abierto a personas mayores de 18 años que sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes (Green Card), que tengan empleo a tiempo completo y que vivan actualmente fuera del condado de Allegany, Maryland. Quienes ya residen en Cumberland no son elegibles.

Requisitos principales

Tener 18 años o más

Ser ciudadano estadounidense o titular de Green Card

Contar con empleo a tiempo completo (remoto, local o nueva oferta en la zona)

Vivir fuera del condado de Allegany al momento de aplicar

No tener una vivienda bajo contrato con un agente inmobiliario

Estar precalificado por una institución crediticia para comprar una propiedad

Las solicitudes se reciben y evalúan de forma continua en el sitio oficial de Cumberland. La aceptación no está garantizada y los candidatos mejor puntuados pueden ser convocados a una entrevista antes de la selección final.