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El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) publicó una regla definitiva que cambia los requisitos para los comercios autorizados a aceptar beneficios SNAP. Desde septiembre de 2026, esas tiendas deberán ofrecer siete variedades de productos en cuatro categorías básicas —proteínas, granos, lácteos, frutas y verduras— o perderán la habilitación para recibir tarjetas EBT.
El cambio golpea directo a los snacks y ultraprocesados: la norma elimina los vacíos legales que permitían contabilizarlos como alimentos esenciales. Los comercios que no cumplan perderán la autorización, lo que reducirá las opciones disponibles para los beneficiarios.
¿Qué productos no se pueden comprar con la tarjeta EBT?
La nueva regulación refuerza restricciones ya vigentes. Con la tarjeta EBT no se pueden comprar bebidas alcohólicas, cigarrillos ni productos de tabaco, ni alimentos o bebidas con cannabis o CBD. Tampoco vitaminas, medicamentos ni suplementos: si un producto tiene etiqueta de Supplement Facts, no es elegible.
Quedan excluidos también los animales vivos —salvo mariscos o pescado retirado del agua— y cualquier alimento caliente al momento de la compra. La lista completa de no elegibles incluye:
- Alimentos para mascotas
- Productos de limpieza y artículos del hogar
- Papel y descartables
- Artículos de higiene personal
- Cosméticos y productos de belleza
¿Cómo impacta esta medida en los beneficiarios de SNAP?
El efecto más directo será en tiendas de conveniencia y pequeños comercios que venían cumpliendo los requisitos mínimos con productos de bajo valor nutricional. Ahora deberán incorporar más alimentos frescos y perecederos, o perder la habilitación.
Desde el inicio de la administración Trump, el USDA ya actuó contra casi 3.200 comercios por incumplir los estándares vigentes. La nueva norma amplía esas exigencias y anticipa una reducción de puntos de venta habilitados, especialmente en zonas con pocas alternativas. El organismo publicará guías adicionales para comercios en las próximas semanas.