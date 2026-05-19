Las freidoras de aire revolucionaron las cocinas en los últimos años, pero una nueva generación de electrodomésticos inteligentes busca ir todavía más lejos. Ahora, los fabricantes apuestan por equipos multifunción capaces de reemplazar varios aparatos al mismo tiempo y cocinar prácticamente cualquier comida de distintas maneras.
El nuevo electrodoméstico que combina todas las funciones
La marca HDC presentó el nuevo HAF-SO30LBK, un horno inteligente con freidora de aire integrada que promete convertirse en una de las grandes tendencias del hogar moderno. El nuevo equipo fue diseñado para funcionar como:
- Horno eléctrico
- Freidora de aire
- Grill
- Sistema de cocción rápida
- Equipo de horneado y gratinado
Todo integrado en un solo dispositivo compacto.
Revoluciona la cocina con tecnología de última generación
El HAF-SO30LBK utiliza sistemas de:
- Circulación de aire caliente de alta velocidad
- Control inteligente de temperatura
- Programas automáticos de cocción
- Panel digital multifunción
Esto permite cocinar distintos alimentos con menor uso de aceite y tiempos más rápidos.
Ya reemplaza a la freidora de aire
A diferencia de las freidoras convencionales, este tipo de hornos inteligentes ofrece:
- Mayor capacidad interna
- Más modos de cocción
- Mejor versatilidad
- Funciones automáticas avanzadas