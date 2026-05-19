Un gran sistema de tormentas severas llegará hoy al este de Estados Unidos, con el ingreso de un frente frío que traerá varías horas consecutivas de precipitaciones intensas, lluvias torrenciales y vientos capaces de rondar los 97 km/h.

Los especialistas pronosticaron riesgo de actividad eléctrica y vientos peligrosos para toda la jornada, que se prolongará hasta el miércoles, aunque con menor intensidad.

Diluvio con 48 horas de frío, fuertes tormentas y ráfagas de viento: qué dicen los expertos

Para hoy martes 19 de mayo expertos de AccuWeather indicaron que se espera que el clima severo se extienda desde Ontario y Michigan hasta la costa del Golfo de Texas, con riesgo de tormentas eléctricas y ráfagas de viento dañinas.

En el caso del miércoles, se anticipó que el sistema continuará desplazándose hacia la costa atlántica, donde la intensidad general de las tormentas comenzará a disminuir. No obstante, nuevos episodios podrían desarrollarse en el Panhandle de Texas y el este de New Mexico.

Se esperan 48 horas de tormentas con actividad eléctrica. Shutterstock

Alerta para hoy martes 19 de mayo por vientos dañinos

Las ráfagas durante la jornada de hoy podrían rondar entre los 97 y los 112 km/h, calificándose como “dañinas”. Este tipo de clima puede causar

Daños en los vehículos

Roturas de ventanas

Deterioro de techos

Lesiones en quienes se encuentren a la intemperie