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Un gran sistema de tormentas severas llegará hoy al este de Estados Unidos, con el ingreso de un frente frío que traerá varías horas consecutivas de precipitaciones intensas, lluvias torrenciales y vientos capaces de rondar los 97 km/h.
Los especialistas pronosticaron riesgo de actividad eléctrica y vientos peligrosos para toda la jornada, que se prolongará hasta el miércoles, aunque con menor intensidad.
Diluvio con 48 horas de frío, fuertes tormentas y ráfagas de viento: qué dicen los expertos
Para hoy martes 19 de mayo expertos de AccuWeather indicaron que se espera que el clima severo se extienda desde Ontario y Michigan hasta la costa del Golfo de Texas, con riesgo de tormentas eléctricas y ráfagas de viento dañinas.
En el caso del miércoles, se anticipó que el sistema continuará desplazándose hacia la costa atlántica, donde la intensidad general de las tormentas comenzará a disminuir. No obstante, nuevos episodios podrían desarrollarse en el Panhandle de Texas y el este de New Mexico.
Alerta para hoy martes 19 de mayo por vientos dañinos
Las ráfagas durante la jornada de hoy podrían rondar entre los 97 y los 112 km/h, calificándose como “dañinas”. Este tipo de clima puede causar
- Daños en los vehículos
- Roturas de ventanas
- Deterioro de techos
- Lesiones en quienes se encuentren a la intemperie
El consejo es mantenerse alerta a las actualizaciones meteorológicas en caso de que exista algún cambio o advertencia de relevancia