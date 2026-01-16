En esta noticia
Renovar el pasaporte en Estados Unidos no siempre es un trámite automático. Una norma vigente establece que las personas que dejaron pasar determinado período de tiempo desde la emisión de su documento ya no pueden renovarlo, incluso si el pasaporte está en buen estado y nunca fue denunciado como perdido o robado.
La regla es administrada por el Departamento de Estado y afecta principalmente a adultos con pasaportes antiguos o emitidos cuando aún eran menores de edad. En esos casos, el sistema obliga a iniciar el proceso como solicitud inicial desde cero, con presentación presencial y requisitos más amplios.
¿Qué plazo impide renovar el pasaporte en Estados Unidos?
El criterio es concreto: si el pasaporte fue emitido hace más de 15 años, queda automáticamente excluido del sistema de renovación. Lo mismo ocurre con los documentos otorgados antes de los 16 años o con aquellos que tienen una validez limitada por motivos administrativos.
Además, tampoco pueden renovarse los pasaportes que fueron perdidos, robados o dañados, ni los casos en los que existan antecedentes de múltiples pérdidas o deterioros, aun cuando el titular conserve una copia del documento.
Casos en los que no se habilita la renovación
- Pasaporte emitido hace más de 15 años.
- Documento obtenido antes de los 16 años.
- Pasaporte perdido, robado o dañado.
- Validez limitada por sanciones o antecedentes administrativos.
¿Qué deben hacer quienes superaron ese tiempo?
Las personas alcanzadas deben tramitar el pasaporte como si fuera la primera vez, completando el Formulario DS-11 y presentándose en persona en una oficina habilitada, como correos, bibliotecas u organismos locales.
El trámite exige prueba física de ciudadanía, identificación con foto, copias de respaldo y una fotografía reglamentaria, además del pago de las tasas correspondientes.
El proceso puede demorarse o bloquearse si existen deudas sensibles, como manutención infantil superior a u$s 2.500 o deuda fiscal grave, según los lineamientos del Servicio de Impuestos Internos.
En solicitudes iniciales, también puede consignarse el número de registro migratorio emitido por Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, cuando corresponda.
Costos y tiempos estimados
- Libro de pasaporte (adultos): u$s 130 + tasa de aceptación u$s 35.
- Servicio acelerado (opcional): + u$s 60.
- Plazos: 4 a 6 semanas (regular) o 2 a 3 semanas (acelerado), sin contar envíos.