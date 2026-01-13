Estados Unidos confirmó que los viajeros y pasajeros que incurran en determinadas conductas perderán un permiso de viaje específico, incluso si tienen el pasaporte vigente y sin irregularidades.

La medida alcanza a quienes participan de programas de viajero confiable y apunta a reforzar los controles de seguridad y antecedentes en aeropuertos y fronteras.

Según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), estos permisos especiales pueden ser denegados o revocados cuando se detectan delitos, inconsistencias en los datos o incumplimientos a las normas, aun si el pasajero ya fue aprobado previamente para viajar con beneficios .

¿Qué permiso de viaje puede perderse aunque el pasaporte esté al día?

El aviso se refiere a los Trusted Traveler Programs de Estados Unidos, que incluyen beneficios como filas rápidas, menos controles y acceso preferencial en aeropuertos . Para mantenerlos, los viajeros deben superar controles permanentes de antecedentes penales, migratorios y de seguridad.

CBP aclaró que el permiso puede ser cancelado si surge nueva información negativa o si el viajero comete un delito, aunque sea menor o haya ocurrido después de la aprobación inicial. Entre las causas más frecuentes se encuentran:

Arrestos o condenas penales , incluso si luego fueron selladas o eliminadas del registro

Información falsa u omitida en la solicitud

Violaciones a normas migratorias, aduaneras o agrícolas

CBP aclaró que el permiso puede ser cancelado si surge nueva información negativa o si el viajero comete un delito Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué pasa si un viajero es rechazado o pierde el permiso?

Cuando un pasajero pierde este permiso de viaje, CBP envía una notificación escrita con los motivos de la decisión. Desde ese momento, ya no puede usar los beneficios del programa y debe viajar bajo los controles estándar, aunque conserve su pasaporte válido.

La normativa permite solicitar una reconsideración si el viajero cree que hubo un error. El pedido debe hacerse en el sitio oficial del programa e incluir documentación en inglés, como:

Fecha y motivo de la denegación

Explicación de arrestos o incidentes

Resoluciones judiciales en formato digital

Documentos de respaldo adicionales

CBP evalúa cada caso de forma individual y no garantiza que el permiso sea restituido, incluso si el pasaporte del viajero sigue plenamente vigente.