En Estados Unidos, existe una normativa obligatoria que impacta tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros naturalizados que posean un pasaporte estadounidense. La observancia de esta normativa es fundamental, ya que puede influir en la capacidad de una persona para entrar o salir del país durante el proceso de renovación.

Muchos viajeros ignoran esta exigencia y pueden encontrarse temporalmente sin un documento válido. Esto conlleva a no poder abordar vuelos internacionales ni cruzar fronteras hasta que se complete adecuadamente el procedimiento.

Razones por las que Estados Unidos exige la devolución de pasaportes a ciudadanos y extranjeros

La ley establece que toda persona que renueva su pasaporte por correo debe devolver el ejemplar anterior, ya sea libreta o tarjeta. Esta medida evita duplicados, fortalece la verificación de identidad y garantiza que solo exista un documento vigente por titular.

El Departamento de Estado confirma que el pasaporte enviado será devuelto en un paquete separado una vez emitido el nuevo . El proceso puede tardar unas cuatro semanas. Si el solicitante no entrega su documento previo, la renovación es rechazada y no podrá entrar ni salir legalmente de Estados Unidos.

Oficial | Estados Unidos obliga a devolver sus pasaportes a todos estos ciudadanos y extranjeros o no podrán volver a entrar ni salir del país

Guía para renovar el pasaporte y evitar bloqueos de entrada o salida en Estados Unidos

Quienes no califican para renovar en línea deben llevar a cabo el trámite por correo y cumplir con todos los requisitos oficiales. El envío debe incluir el pasaporte anterior y la documentación obligatoria solicitada por la agencia federal.

Es imperativo que se sigan todos los procedimientos establecidos para evitar inconvenientes en el proceso de renovación. La falta de cumplimiento con los requisitos puede resultar en demoras significativas o en la denegación de la solicitud.

Documentación esencial para la renovación del pasaporte por correo

Completar el formulario DS-82 .

Enviar el pasaporte anterior (libreta o tarjeta).

Adjuntar una foto reciente y documentos de cambio de nombre, si corresponde.

Pagar las tarifas oficiales.

no se devuelve

salir del país ni regresar legalmente a Estados Unidos