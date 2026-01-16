En esta noticia
El pasaporte estadounidense es un documento esencial para todos los ciudadanos que desean realizar viajes al exterior, pues las autoridades lo solicitarán al momento de autorizar este tipo de traslados.
Si bien siempre que se cumpla con los requisitos de estatus y documentación esta identificación internacional puede gestionarse por primera vez en los centros autorizados de pasaportes, quienes no puedan acudir durante los días y horarios convencionales tendrán la opción de visitar una feria especial de pasaportes.
Pasaporte americano desde el sábado 17 al sábado 24 de enero: dónde puede tramitarse
Estas ferias oficiales se realizan en instalaciones autorizadas con personal instruido que permiten iniciar la gestión del pasaporte a horarios donde los centros normalmente no operan y en días de funcionamiento alternativos.
En ese sentido, del sábado 17 al sábado 24, esto podrá realizarse en las siguientes locaciones
UC Irvine Passport Application Acceptance Office, Irvine
- Estado: California (CA)
- Horario: sábado 17 de enero, 8:00 a 16:30
- Cita: Sí (llamar al 949-824-5100)
Glen Ellyn Public Library, Glen Ellyn
- Estado: Illinois (IL)
- Horario: sábado 17 de enero, 9:30 a 15:30
- Cita: No
Northwest Library (2880 Hard Rd), Worthington
- Estado: Ohio (OH)
- Horario: lunes 19 de enero, 14:00 a 16:00
- Cita: No
Essex County Clerk’s Office (560 Northfield Avenue), West Orange
- Estado: New Jersey (NJ)
- Horario: miércoles 21 de enero, 16:00 a 20:00
- Cita: Sí
Katy Branch Library (5414 Franz Rd), Katy
- Estado: Texas (TX)
- Horario: viernes 23 de enero, 13:00 a 16:00
- Cita: No
Crawford County Circuit Clerk, Van Buren
- Estado: Arkansas (AR)
- Horario: sábado 24 de enero, 10:00 a 14:00
- Cita: No
Magnolia High School (2450 W. Ball Rd), Anaheim
- Estado: California (CA)
- Horario: sábado 24 de enero, 11:00 a 15:00
- Cita: Sí (llamar al 714-834-4320)
Franklin Park Library (10311 Grand Ave), Franklin Park
- Estado: Illinois (IL)
- Horario: sábado 24 de enero, 10:00 a 15:00
- Cita: Sí (llamar al 847-671-8242)
St. Lucie County Clerk & Comptroller, Fort Pierce
- Estado: Florida (FL)
- Horario: sábado 24 de enero, 8:00 a 13:00
- Cita: No
Geauga West Library (13455 Chillicothe Rd), Chesterland
- Estado: Ohio (OH)
- Horario: sábado 24 de enero, 9:00 a 13:00
- Cita: No
Atascocita Branch Library (19520 Pinehurst Trail Dr), Atascocita
- Estado: Texas (TX)
- Horario: sábado 24 de enero, 13:00 a 16:00
- Cita: No
Dallas Passport Agency, Dallas
- Estado: Texas (TX)
- Horario: sábado 24 de enero, 9:00 a 12:00
- Cita: No
Las ferias se realizan todos los meses. El cronograma completo de enero puede consultarse clicando aquí.
Qué documentos necesito para tramitar un pasaporte americano desde cero
Para poder gestionar este documento desde cero, tendrán que cumplirse las siguientes instancias
- Completar el formulario DS-11
- Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense física (certificado de nacimiento, por ejemplo)
- Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida
- Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación
- Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud
- Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)
El estado de la gestión puede consultarse en este link