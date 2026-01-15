Por cambios en la licencia de conducir, a partir de esta edad ya no renovarán el carnet para manejar: cual es el nuevo límite Fuente: Shutterstock

La licencia de conducir es uno de los documentos más importantes del país ya que no solo permite manejar, pero también es utilizado como identificación oficialen Estados Unidos.

Muchos estados modificaron sus normativas para reforzar la seguridad vial y ahora varias jurisdicciones determinan quiénes son los conductores que no pueden volver a renovar este documento .

Estas personas deberán cumplir con una normativa clave para obtener la aprobación del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). De lo contrario, no podrán volver a conducir un auto.

Estas personas no podrán renovar la licencia de conducir si no cumplen este requisito

Con el objetivo de reducir los siniestros viales, las autoridades del DMV de ciertos estados aplicaron nuevas medidas de seguridad. Una de las más destacadas se estableció sobre los conductores mayores de 65 años de edad.

Estas personas podrán renovar su documento únicamente de forma presencial. Es decir, ya no podrán acceder a la metodología virtual para mantener la vigencia de este documento.

Este cambio busca asegurarse de que las personas de edad avanzada mantengan estándares de seguridad al conducir, lo que permite verificar su aptitud física y visual de manera directa.

La lista completa de estados que prohiben la renovación virtual a los 65