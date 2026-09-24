La administración de Donald Trump y JD Vance confirmó el martes 22 de septiembre que se detendrán las inscripciones a los planes de salud de Obamacare, con el objetivo de ahorrar US$2.200 millones.

Los funcionarios alegaron que habrían detectado procesos de inscripción fraudulentos, por lo que una nueva norma de emergencia congela las nuevas inscripciones hasta febrero de 2027.

Esto se da en un año en el que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) cancelaron cerca de 315.000 inscripciones al Obamacare. Se trata de planes que cubrían a más de 760.000 personas.

¿Por qué cancelaron las inscripciones de Obamacare a cerca de 760.000 personas?

La administración actual alegó que la cancelación de las 315.000 inscripciones del mercado de seguros de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocida como Obamacare, se dio porque habrían sido identificadas como no autorizadas o potencialmente fraudulentas tras una revisión realizada por los CMS y las compañías aseguradoras.

Entre las principales irregularidades, se detectó que la ciudadanía o situación migratoria de varios solicitantes no podía verificarse, así como también solicitudes con información insuficiente y casos en los que habrían inscripto a personas sin su consentimiento.

Como consecuencia de las cancelaciones, CMS calcula que podrán recuperarse alrededor de US$2.200 millones en pagos adelantados del crédito fiscal para las primas, el subsidio federal utilizado para reducir el costo de las pólizas del Marketplace.

La revisión todavía no terminó y Vance indicó que entre 419.000 y 450.000 inscripciones más serán sometidas a verificaciones para determinar si quienes reciben los beneficios cumplen con los requisitos migratorios y económicos correspondientes.

La administración de Donald Trump y JD Vance confirmó el martes 22 de septiembre que se detendrían las inscripciones a los planes de salud de Obamacare, en un intento de ahorrar US$2.200 millones. Fuente: Bloomberg

¿Qué garantiza la Ley de Cuidado de Salud Asequible que firmó el ex presidente Barack Obama?

La Affordable Care Act (ACA), conocida como Obamacare debido a que fue promulgada durante su mandato, tiene el objetivo de ampliar el acceso al seguro médico y establecer una serie de protecciones mínimas para los consumidores.

Entre sus principales disposiciones prohíbe que las compañías rechacen a una persona, le cobren una prima mayor o excluyan tratamientos por presentar una enfermedad preexistente como diabetes o cáncer. Además, también establece:

La normativa también estableció, entre otras protecciones:

La cobertura de determinados servicios preventivos sin copago o coseguro , bajo las condiciones previstas por cada plan.

La eliminación de los límites monetarios anuales o de por vida para los beneficios esenciales de salud .

Protecciones frente a la cancelación de una cobertura simplemente porque el asegurado se enferma.

Cobertura de servicios relacionados con salud mental y trastornos por consumo de sustancias .

Servicios vinculados con embarazo, maternidad y atención del recién nacido.

Medicamentos recetados, hospitalización, emergencias y estudios de laboratorio dentro de los beneficios esenciales.

Mayores posibilidades para que los adultos jóvenes permanezcan dentro de determinados planes familiares.

No obstante, en los últimos meses millones de personas abandonaron o redujeron su cobertura luego de que vencieran esos subsidios extraordinarios y aumentaran las primas.

Esto se da en un año en el que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) cancelaron cerca de 315.000 inscripciones al Obamacare. Se trata de planes que cubrían a más de 760.000 personas. Shutterstock

Medicare y Medicaid: la situación de los últimos meses

La estrategia de ataque contra presuntas irregularidades en Obamacare forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para reforzar los controles sobre Medicare, Medicaid y otros programas federales de salud .

Diferencias entre Medicare, Medicaid y Obamacare

Medicare brinda principalmente cobertura a personas de 65 años o más y a determinadas personas con discapacidades.

Medicaid es un programa federal-estatal destinado principalmente a personas y familias con ingresos reducidos.

Obamacare regula el mercado de seguros y permite comprar planes privados subsidiados a través de los Marketplaces.

En los últimos meses, CMS reforzó los controles contra el fraude en Medicaid y Medicare. En Medicaid, creó el Medicaid Fraud War Room, que permitió detectar proveedores de alto riesgo y evitar más de US$203 millones en pagos potencialmente fraudulentos.

En Medicare, la agencia informó que bloqueó más de US$1.600 millones en pagos sospechosos vinculados con laboratorios y revocó la participación de 157 proveedores. También detectó a 11 empresas de suministros médicos relacionadas con unos US$3.400 millones en facturación sospechosa entre 2025 y 2026.