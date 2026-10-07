La SSA indica en su página qué documentos se deben reunir para solicitar este plan y acceder a la cobertura de medicamentos.

En su sitio web oficial, la Administración del Seguro Social (SSA) explica qué documentos deben reunir las personas que desean solicitar la Ayuda Adicional para pagar los costos de los medicamentos recetados de Medicare.

Este trámite se realiza de forma adicional, ya que Medicare Original, compuesto por las Partes A y B, no incluye de manera general la cobertura de medicamentos recetados. Para acceder a este beneficio, los afiliados pueden inscribirse en un plan de la Parte D o elegir determinados planes Medicare Advantage que incluyen cobertura de medicamentos.

La SSA indica qué documentos se deben presentar para solicitar la Ayuda Adicional de Medicare Parte D

De acuerdo con la SSA, las personas que tienen Medicare pueden solicitar la Ayuda Adicional, un programa destinado a reducir los costos de la cobertura de medicamentos recetados.

Para realizar la solicitud, la agencia recomienda reunir información financiera tanto del solicitante como de su cónyuge, si corresponde. Entre los documentos mencionados se encuentran:

Extractos bancarios y declaraciones de impuestos.

Saldos de cuentas individuales de jubilación (IRA) o cuentas 401(k).

Estados de cuenta o comprobantes correspondientes a:

Pensiones. Beneficios para veteranos. Anualidades. Beneficios de la Junta de Jubilación Ferroviaria.



Estos documentos permiten acreditar los ingresos y recursos económicos que pueden ser considerados al momento de determinar si una persona reúne los requisitos para recibir la Ayuda Adicional.

La SSA indica en su página qué documentos se deben reunir para solicitar este plan y acceder a la cobertura de medicamentos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo funciona Medicare y qué es la Parte D?

Medicare Original está compuesto por la Parte A, correspondiente al seguro hospitalario, y la Parte B, que cubre servicios médicos y atención ambulatoria.

Entre otros servicios, estas partes pueden cubrir hospitalizaciones, consultas médicas, pruebas de diagnóstico y determinados servicios preventivos.

Medicare también aclara que los beneficiarios pagan determinados costos a medida que reciben los servicios y que deben encontrarse legalmente presentes en Estados Unidos para que el programa cubra los servicios correspondientes a las Partes A y B.

Sin embargo, Medicare Original no cubre la mayoría de los medicamentos recetados que una persona compra para consumir en su hogar. Para este tipo de gastos existe la Parte D, destinada específicamente a ayudar a pagar medicamentos recetados de marca y genéricos.

La Parte D se obtiene a través de compañías privadas aprobadas por Medicare. El programa recomienda evaluar la inscripción incluso si la persona actualmente no consume medicamentos recetados, ya que inscribirse fuera del período correspondiente puede generar una penalización por inscripción tardía.

Otra alternativa es Medicare Parte C, también conocida como Medicare Advantage, que permite recibir los beneficios de Medicare a través de planes privados aprobados por el programa. Estos planes incluyen la cobertura de las Partes A y B y, en muchos casos, también incorporan cobertura de medicamentos recetados y beneficios adicionales.